Prendono Balotelli, arriva la chiamata: lo stanno convincendo

Le proposte per Balotelli non mancano. L’ultima chiamata è arrivata da un suo ex compagno di Nazionale, che spinge per prenderlo. Ecco la decisione finale dell’attaccante.

Reduce dall’esperienza poco positiva con il Genoa, compromessa a causa dei rapporti con Vieira, adesso Balotelli è svincolato ed in cerca di una squadra che possa dargli fiducia e minutaggio.

Arriva la telefonata a sorpresa da parte del mister, che spinge per prenderlo subito.

Come sempre, Balotelli divide gli addetti ai lavori fra chi è pronto a scommettere su di lui e chi invece ritiene ormai compromessa la carriera dell’ex Manchester City.

Destinazione a sorpresa: Balotelli ci pensa, arriva la telefonata

A 35 anni, Supermario si sente ancora pronto per poter dire la sua in un campionato importante. Ha nelle corde ancora un paio di stagioni ad alto livello. Ovviamente, serve ritrovare la giusta condizione.

Le ambizioni, però, non mancano: sono davvero alte per il calciatore, che anche in questi mesi ha ricevuto numerose proposte soprattutto dall’estero. Ci sono squadre pronte ad ingaggiarlo.

Infatti, anche questa volta lo cerca un club australiano allenato dall’ex Nazionale azzurro Alino Diamanti. L’ex trequartista, che da due anni guida la squadra di Melbourne, vorrebbe convincere Balotelli a trasferirsi in Australia.

L’operazione può chiudersi in modo favorevole ma serve il via libera dell’attaccante scuola Inter. Ecco le ultime notizie.

Balotelli in Australia da Diamanti? L’attaccante nicchia, vuole la Serie A

Da due anni in Australia, alla guida del Melbourne City, Diamanti sogna in grande e per la sua squadra vuole Mario Balotelli.

“Sarebbe fantastico per l’A-League. Un giocatore come lui porta tanto entusiasmo e tifosi negli stadi. Attira l’attenzione anche dei media esteri”. Le dichiarazioni dell’ex fantasista, riportate da La Nazione che cita il Courier Mail, confermano l’intenzione di Diamanti di voler convincere Balotelli a trasferirsi in Australia.

I due si conoscono bene visto che ai tempi di Euro 2012 sono stati compagni di squadra in Nazionale. Ci sarebbe già stato un primo contatto fra i due anche se Balotelli non ha ancora preso una decisione.

L’intenzione di Supermario, infatti, è quella di proseguire l’esperienza in Italia per restare anche vicino alla sua famiglia e a sua figlia Pia. Ecco perché la speranza dell’ex Inter è quella di trovare una squadra nella massima serie del campionato italiano.