Lookman trova squadra all’ultimo: furia Inter, il motivo

Ademola Lookman è pronto a lasciare l’Atalanta nelle ultimissime ore del mercato estivo: accordo ormai pronto e l’Inter va su tutte le furie.

L’attaccante nigeriano è stato il protagonista di mille voci di mercato per tutto il periodo dei trasferimenti estivi e dopo diversi tira e molla ora sembra pronto all’addio definitivo al club bergamasco. Ci sono stati diversi approcci negli ultimi mesi ma nessuno aveva mai realmente convinto l’Atalanta che inizialmente avrebbe voluto trattenere ancora Lookman e costruire insieme un futuro importante, ma il calciatore ha deciso di lasciare la Dea.

L’Inter è sembrata molto vicina a Lookman ma poi si è dovuta arrendere all’insistenza del club bergamasco che non ha voluto prendere in considerazione il suo addio.

Calciomercato, Lookman lascia l’Atalanta l’ultimo giorno

Ademola Lookman non ha mai cambiato idea: vuole lasciare l’Atalanta. Nonostante l’insistenza del club bergamasco di rifiutare quasi tutte le proposte che non convincevano del tutto la società, il calciatore nigeriano non ha mai fatto un passo indietro e ha scelto il suo futuro, vuole andare via e non intende più giocare per la Dea.

La situazione non si è sbloccata mai in questi mesi frenetici ma ora, arrivati alle ultimissime ore del mercato estivo, Lookman può davvero dire addio all’Atalanta.

Secondo le ultime notizie di mercato, Ademola Lookman è pronto a lasciare l’Atalanta che si sta convincendo a cederlo.

Lookman lascia l’Atalanta: scelta la destinazione

Ademola Lookman non ha mai cambiato idea: vuole lasciare l’Atalanta con effetto immediato. E questa volta, se non dovesse accadere come lo scorso anno, difficilmente verrà reintegrato in rosa.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, ora c’è il Tottenham sulle tracce di Ademola Lookman. Nei giorni scorsi era arrivata una proposta del Bayern Monaco all’Atalanta per l’attaccante nigeriano, immediatamente rispedita al mittente da parte del club orobico. I bavaresi offrivano un prestito oneroso a 5 milioni di euro e un diritto di riscatto a 28 milioni, per un totale di 33 milioni (non sicuri, essendo un diritto di riscatto), quindi meno dell’offerta dell’Inter di un mese fa.

Il no dell’Atalanta al Bayern Monaco ha fatto sì che si inserisse il Tottenham su Lookman: gli Spurs sono pronti a toccare quota 40 milioni per convincere la Dea a cedere il nigeriano.

40 milioni per Lookman: furia Inter se va al Tottenham

Il Tottenham si è messo sulle tracce di Lookman e proverà a chiudere in queste ore. Il club londinese porterà un’offerta da 40 milioni alla Dea che ha chiarito di voler cedere l’attaccante solo a titolo definitivo. E visto che si tratta dell’ultimo giorno, potrebbe essere accettata l’offerta da 40 milioni.

Gli stessi soldi che aveva proposto l’Inter un mese fa e si era vista chiudere ogni possibilità di acquisto: Marotta andrebbe su tutte le furie con la dirigenza orobica che, però, avrebbe agito seguendo serenamente le proprie idee.