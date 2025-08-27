Lookman utilizza l’articolo 17: si libera per firmare col nuovo club

Svolta possibile per il futuro di Lookman che può affidarsi all’articolo 17 per lasciare l’Atalanta e firmare con la sua nuova squadra che può prenderlo ad un prezzo stracciato.

Attenzione a quello che può accadere per il futuro di Ademola Lookman che ora fa sul serio e può seriamente trovarsi una nuova sistemazione. Perché il calciatore nigeriano sembra essere arrivato ormai alla fine del rapporto con l’Atalanta che continua a tenerlo come ‘ostaggio’ rifiutando diverse offerte importanti, ma per lasciarlo andare chiede qualcosa di più rispetto i 45 milioni di euro che aveva proposto l’Inter.

Occhio quindi a quella che può essere la scelta per quanto riguarda il futuro di Lookman che in questo momento fa sul serio per trovare una nuova sistemazione e liberarsi dall’accordo con l’Atalanta.

Cercherà di percorrere qualsiasi strada possibile per non perdere un anno fuori dai giochi e si proverà a trovare il miglior accordo già in questa finestra di mercato perché mancano pochi giorni alla chiusura della sessione estiva con Lookman che rischia di non arrivare in forma per la prossima Coppa d’Africa.

Calciomercato: Lookman lascia l’Atalanta, decisivo l’articolo 17

Come accaduto al Napoli con Kvaratskhelia ora anche l’Atalanta rischia di essere minacciata da Lookman che può fare affidamento sull’articolo 17 per liberarsi gratis.

Per questo motivo adesso l’Atalanta e Lookman potrebbero trovare un nuovo accordo per il trasferimento dell’attaccante nigeriano che entro il prossimo anno può utilizzare l’articolo 17 e mettere nei guai il club bergamasco.

Ora Lookman rischia davvero di restare all’Atalanta per andare poi via a gennaio magari quando ci sarà più tempo per trovare le giuste offerte e da capire se poi stesso in Italia o all’estero potrà firmare. Perché l’occasione di prendere Ademola a un prezzo stracciato ci sarà, ma bisognerà capire chi punterà su di lui dopo diversi mesi fuori forma considerando che al momento non sembrano esserci i presupposti per tenerlo al centro del progetto.