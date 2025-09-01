Juventus, il mercato non è finito: colpo dagli svincolati

C’è ancora una casella da riempire. Comolli è pronto a colmare questo vuoto dal mercato degli svincolati: in lista c’è un giocatore che può far a caso dei bianconeri, ecco tutti i dettagli.

Nuovi aggiornamenti di mercato sul futuro della Juventus, che ha chiesto alla grande la sessione estiva 2025 con 2 acquisti di grande spessore come Opena e Zhegrova.

La sorpresa, però, dell’ultima ora, rappresentata in Clauss del Nizza, non è arrivata. Ecco perché i bianconeri adesso possono fiondarsi sul mercato degli svincolati per prendere a parametro zero un nuovo calciatore.

C’è qualche giocatore svincolato che può fare a caso della Juventus?

Valutazioni in corso da parte della dirigenza bianconera, che si prenderà alcuni giorni per riflettere riguardo questa possibilità. Spunta fuori un nome nuovo per la corsia laterlae, come vice Joao Mario sulla destra.

Calciomercato Juventus: nuovi aggiornamenti, chi può arrivare

Fino all’ultimo la Juve ha tentato di prendere un nuovo esterno difensivo.

Sfumata la pista Molina, i bianconeri hanno cercato di chiudere in bellezza la sessione con il 32enne Clauss che Tudor aveva già allenato a Marsiglia.

L’opposizione del Nizza ha avuto la meglio con il terzino che alla fine è rimasto in Francia. Adesso c’è un dibattito aperto in casa Juventus: in quella posizione bisogna restare così, con Joao Mario e Kalulu adattato, oppure bisogna puntare su un altro giocatore?

Guardando la lista degli svincolati, c’è Rick Karsdorp che ha le caratteristiche giuste che possono fare a caso della Juventus. Il terzino olandese, reduce dall’esperienza al Psv, è rimasto svincolato visto che non ha rinnovato il suo accordo con il club di Eindhoven.

Karsdorp Juventus: cosa c’è di vero

L’ex Roma, 30 anni, è attualmente svincolato ed in cerca di rilancio. La Juventus, che già in passato ha provato a prenderlo, può essere una possibilità per Karsdorp. Bisogna capire le reali intenzioni del club bianconero, che dovrà riflettere riguardo questa opportunità, di prendere o meno un nuovo esterno a destra oppure attendere l’apertura del mercato di gennaio. Tutte riflessioni che saranno fatte dal club già nelle prossime ore, insieme a Tudor e lo staff tecnico. La pista che porta all’olandese resta sullo sfondo con il club che dovrà fare le proprie scelte finali anche se la sensazione è che alla fine si vada avanti così con Joao Mario e Kalulu, che in queste prime uscite è stato adattato anche come quinto dimostrando assoluta affidabilità.