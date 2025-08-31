Roma, è già scontro Gasperini-Friedkin: il motivo

La Roma di Gian Piero Gasperini ha iniziato bene la stagione ma ora per il tecnico è già tempo di scontro con Dan Friedkin: svelati i motivi.

Gli obiettivi della Roma sono ben chiari: con il nuovo progetto targato Gasperini c’è la volontà e il sogno di tornare in Champions League ma senza mai escludere la possibilità di sognare per i primissimi posti della Serie A e anche fare il meglio possibile in Europa League, con il tecnico che l’ha già vinta una volta con l’Atalanta e può fare il bis in questa stagione.

Gasperini ha scelto la Roma per restare ad alti livelli in Serie A e per avviare un nuovo progetto molto importante: ora però è nato un grosso problema con la dirigenza.

Roma, Gasperini è già una furia: caos a Trigoria

La Roma ha ambizioni importanti in questa stagione ma la situazione è tutta ancora da scrivere e da tenere sotto osservazione perché la stagione è appena iniziata e quindi ci sono tante sensazioni positive che, però, c’è da capire se saranno confermate o meno durante l’intero arco della stagione.

Il futuro della Roma dipende anche dalle mosse di mercato che ci saranno nelle ultime ore di agosto: ci sono molti pezzi del puzzle che vanno ancora messi in ordine.

Secondo le utime notizie, in casa Roma c’è già caos intorno alla figura di Gian Piero Gasperini che non è contento di questi primi mesi in giallorosso.

Gasperini non è contento del mercato: cosa è successi

La rosa della Roma è ancora corta e Gasperini è frustrato. Si aspettava i problemi legati al Fair Play Finanziario, ma non di arrivare alla fine del mercato senza alcune pedine che ritiene tutt’oggi importanti e che la società sta provando a prendere.

Secondo quanto riferisce ilcorrieredellosport.it, Gian Piero Gasperini non è del tutto contento di come sia andato fino a questo momento il mercato della Roma e lo ha espressamente detto al patron giallorosso Dan Friedkin.

Nelle ultime ore di agosto si aspetta qualche colpo di scena importante, vale a dire almeno un nuovo attaccante esterno e una nuova punta dopo l’innesto di Tsimikas dal Liverpool, con l’affare chiuso in giornata e che verrà ufficializzato nella giornata di domani.

I prossimi colpi della Roma

La Roma proverà a migliorare la rosa entro il 1° settembre. Il primo di quattro colpi che chiedeva Gasperini alla Roma è ormai arrivato: Tsimikas sulla sinistra. Ora mancano una punta, un centrocampista e un esterno offensivo.

Dopo il ‘no’ di Sancho la Roma andrà su George del Chelsea e poi proverà a regalare anche un nuovo centravanti – si sta provando per Santiago Gimenez – e un jolly a centrocampo.