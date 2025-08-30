Sorpresa Roma: chiudono per una scoperta di Gasp

Alla ricerca di rinforzi, la Roma sta sondando il terreno per una scoperta di Gasperini che l’ha fatto esplodere nell’Atalanta. Ecco tutti i dettagli riguardo questa nuova opzione per i giallorossi, che saranno sicuramente protagonisti in queste ultime ore di calciomercato.

C’è grande attesa e anche preoccupazione, per come andrà a finire la sessione estiva della Roma. Gasperini attende con fiducia e intanto prepara la prossima partita di campionato contro il Pisa.

Intanto, Massara prosegue il suo lavoro per sbloccare alcune operazioni in uscita e prendere dei sostituti importanti che rispecchiano le caratteristiche chiese da Gasperini che ha fatto un elenco completo dei giocatori che mancano in questa squadra.

La vera sorpresa è rappresentata da questa pista di mercato che porta direttamente ad un giocatore che con Gasperini ha fatto la differenza all’Atalanta.

Saranno giornate intense per il ds Massara, che deve sbloccare alcune situazioni di calciomercato. C’è attesa ma anche tanta fiducia, perché la speranza è che alla fine possa arrivare qualche buon giocatore che possa far fare il salto di qualità al club giallorosso.

Intanto, proseguono i contatti con gli agenti che hanno avuto modo di proporre il calciatore alla Roma. Lo sponsor è proprio Gasperini, che ha avuto alle sue dipendenze il ragazzo durante l’esperienza all’Atalanta.

Calciomercato Roma: si sblocca l’affare?

C’è un incastro particolare che prevede la cessione di Pellegrini e l’arrivo di un nuovo calciatore al suo posto.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, tutte le strade portano ad un ex Atalanta attualmente in uscita dall’attuale club. Infatti, dopo la retrocessione in B della squadra, il calciatore, che ha vinto anche gli Europei 2020 con l’Italia, è pronto a tornare di nuovo protagonista in Serie A.

Alla fine potrebbe raggiungere proprio il suo mentore, Gasperini, che l’ha lanciato nel grande calcio durante l’esperienza bergamasca. A sorpresa, gli agenti hanno proposto a Massara questa pista di mercato che porta alla Roma Pessina del Monza.

Il profilo del centrocampista è quello che serve ai giallorossi per completare il centrocampo, con un calciatore che Gasp conosce anche molto bene.

Pessina Roma: nuovi aggiornamenti

Nome nuovo per la Roma che valuta con estrema attenzione anche la pista Matteo Pessina per il centrocampo. Il capitano del Monza è seguito da Massara, che potrebbe chiudere il suo acquisto nelle ultime ore di mercato. I costi sono contenuti, anche perché il club brianzolo ha necessità di liberarsi dell’alto stipendio del calciatore, cresciuto nel settore giovanile anche del Milan.