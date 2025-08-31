La Juve si arrende per Kolo Muani: arriva il piano B – Fabrizio Romano

La Juventus sta cercando un nuovo attaccante ma ora deve arrendersi alla scelta del PSG per Randal Kolo Muani: prendono un’altra punta.

I bianconeri hanno iniziato col piglio giusto questa stagione ma ora sono alla ricerca dei miglioramenti finali effettivi per potersi permettere di sognare in grande in vista della nuova stagione che è appena iniziata e che deve riportare la squadra a raggiungere grandi risultati e a sognare in grande.

Igor Tudor ha chiesto un nuovo attaccante, vorrebbe Kolo Muani ma la situazione si sta facendo più complicata del previsto: ora si vira sul Piano B.

Calciomercato Juventus: colpo in attacco, le ultime

Il futuro della Juventus passa dalle mosse di calciomercato delle ultime ore. I bianconeri hanno bisogno ancora di nomi importanti per riuscire a sognare in grande e a rendere orgogliosi anche i tifosi che ora chiedono di tornare a lottare seriamente per vincere lo Scudetto e far bene in Champions League.

La Juventus cerca un centravanti che possa coesistere con David e che possa agire anche insieme a un altro centravanti, così da poter cambiare le carte a gara in corso e vincere ogni partita.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus è concentrata sull’attacco: Kolo Muani può saltare e ora si andrà totalmente su un nuovo centravanti per chiudere subito.

Kolo Muani si complica: chi prende la Juventus

Il colpo Kolo Muani è il primo sulla lista della Juventus. La trattativa con il PSG va avanti a oltranza, c’è ancora distanza tra domanda e offerta e bisognerebbe fare uno sforzo economico davvero importante per riportare il francese a Torino.

Questo è il motivo che ha spinto la Juventus a virare su Lois Openda del Lipsia. O meglio, a lavorare anche con il club tedesco per cercare di arrivare a una soluzione per il centravanti belga. La Juve lavora su un doppio binario per trovare un accordo con uno dei due attaccanti.

Openda è il piano B rispetto a Kolo Muani. La situazione è da tenere d’occhio ma presto potrebbero esserci delle novità perché i bianconeri potrebbero arrendersi definitivamente di fronte al muro eretto dal PSG per Kolo Muani.

Openda alla Juventus: le cifre dell’affare

L’affare Openda per la Juventus non è troppo semplice. Se salta Kolo Muani c’è comunque da lavorare ai fianchi del club tedesco che ha già venduto Sesko e non ha bisogno di incassare e di perdere altri calciatori importanti, quindi per Openda chiede 50 milioni di euro.

La Juventus si fermerebbe a 40 più bonus per il belga che ha dato la sua apertura al progetto bianconero e sta pensando di trasferirsi in Serie A per vivere la prima esperienza italiana della sua carriera.