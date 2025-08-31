Juventus, sorpresa a centrocampo: lo acquistano per 10 mln

Ultimissime calciomercato Juventus. Novità in mezzo al campo per i bianconeri, che sono sulle tracce del centrocampista che può arrivare dalla Premier League per 10 milioni di euro.

Siamo agli sgoccioli di una sessione estiva che non ha regalato particolari sorprese ai tifosi della Juventus, che come big hanno accolto il solo David, in attesa che si sblocchi l’affare Kolo Muani.

Sta per terminare, dunque, il primo lavoro di Comolli che si è mosso tanto in uscita, liberando i bianconeri di alcuni esuberi importanti che pesavano e non poco sul bilancio della società.

Adesso dovrà completare l’opera, sperando nell’uscita di Nico Gonzalez visto che ormai per Vlahovic le porte sono chiuse con una permanenza alla Juve fino a scadenza del contratto.

Intanto, per il centrocampo si valuta una soluzione low cost che può arrivare dall’Inghilterra.

Cosa manca alla Juventus?

La lista è ancora lunga. Serve, infatti, un esterno destro come vice Joao Mario, un altro centrocampista, un’alternativa in zona offensiva, a maggior ragione se dovesse uscire Nico Gonzalez, e poi la punta centrale.

I nomi sono sempre gli stessi: da Molina a Kolo Muani passando per Zhegrova. La novità riguarda il centrocampo, visto che la società ha messo da parte i giocatori costosi per puntare su un profilo low cost.

Juventus: colpo dalla Premier, arriva dal West Ham

C’è un nome nuovo nell’elenco degli obiettivi della Juventus. Infatti, come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, la società sta valutando anche un altro profilo per il centrocampo.

L’idea è quella di aggiungere qualità ed esperienza con il giocatore capace di completare il reparto insieme a Thuram, Locatelli, Koopmeiners, McKennie e Miretti.

Ecco perché dopo la notizia dell’arrivo al West Ham di Mateus Fernandes, i bianconeri hanno individuato in Guido Rodriguez il profilo ideale per la mediana.

Guido Rodriguez alla Juventus?

L’ex Betis, campione del Mondo con l’Argentina, è valutato 10 milioni di euro. Guidro Rodriguez può essere l’uomo giusto per la Juvenuts. Comolli e Modesto ci stanno pensando. Dovranno decidere in fretta cosa fare. Sullo sfondo restano vive anche altre opzioni come Bennacer del Milan e Kessié, che però hanno ingaggi troppo alti per i nuovi parametri della Vecchia Signora. Ecco perché nella lista è spuntato fuori il nome dell’esperto centrocampista argentino, che potrebbe arrivare a Torino anche con la formula del prestito con diritto di riscatto.