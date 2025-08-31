È fatta per Taremi: l’Inter regala un ultimo rinforzo a Chivu

Nella tarda serata di oggi l’Inter ha raggiunto un’intesa di massima, anzi, definitiva, per la cessione di Mehdi Taremi.

Christian Chivu non ha mai realmente considerato l’iraniano nel suo progetto tecnico, ma c’è da dire che il rumeno non poteva fare diversamente considerato l’arrivo di Bonny dal Parma e la conferma di Pio Esposito. Dopo appena un anno l’avventura di Taremi in nerazzurro volge al termine, ma qualcosa di buono l’ex attaccante del Porto potrebbe averla comunque fatta visto che in campo si è visto ben poco: con questa uscita starebbe mettendo l’Inter nelle condizioni di regalare a Christian Chivu un ultimo rinforzo in questo calciomercato.

È fatta per Taremi: lascia l’Inter e la Serie A

Come da pronostico Mehdi Taremi lascia l’Inter in questo calciomercato. L’avventura italiana dell’attaccante iraniano è stata più che deludente, complice anche una serie di problemi fisici che non gli hanno permesso di essere al 100%. Comunque l’ex Porto non ha reso secondo le aspettative, e i numeri lo confermano: 3 gol in 43 presenze sono troppi pochi per un giocatore della sua caratura.

Vuoi questo, più la voglia di ringiovanire la rosa, Christian Chivu non ha mai realmente preso in considerazione Taremi per il suo progetto, spedendolo nell’U23 ed invitandolo a trovarsi una nuova sistemazione per evitare di giocare in Serie C. Detto, fatto. Nel corso di questo calciomercato l’iraniano avrebbe valutato diverse soluzioni estere, optando alla fine per quella che sin dal primo momento l’ha convinto, non solo da un punto di vista economico ma anche e soprattutto tecnico,

Con il più classico degli ‘Here We Go‘ Fabrizio Romano ha comunicato che Mehdi Taremi diventerà un nuovo giocatore dell’Olympiakos in questo calciomercato. Decisivo l’ultimo rilancio della società greca, che per l’attaccante iraniano verserà nelle casse dell’Inter 2,5 milioni di euro, plusvalenza che permetterà alla dirigenza nerazzurra di (provare a) fare un ultimo colpo entro le 20 di lunedì.

Ultimo rinforzo per Chivu: l’Inter ci prova

L’uscita di Taremi potrebbe sbloccare queste ultime 48 ore di calciomercato dell’Inter. Certo, con 2,5 milioni di euro poco si può fare nell’epoca moderna, ma potrebbe darsi che la società nerazzurra abbia un tesoretto da parte da aggiungere a questa cifra onesta per provare un ultimo grande colpo.

In teoria la pista dovrebbe essersi congelata, ma le dichiarazioni nel pre di Parma-Atalanta del presidente Percassi non escludono colpi di scena. A fronte di questo potremmo anche pensare che con l’uscita di Taremi, e il conseguente liberarsi di un posto in rosa, l’Inter possa provare un ultimo affondo per Ademola Lookman, uno di quelli da “o la va o la spacca”. Il tempo non è amico di quest’operazione, ma non è da escludere che quasi per necessità, alla fine, questo trasferimento possa sbloccarsi proprio all’ultimo. Staremo a vedere.