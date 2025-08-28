Si attiva il piano Pavard: l’Inter sblocca un altro acquisto

Colpo di scena in Serie A e per quanto riguarda il mondo Inter, perché la società nerazzurra è pronta a completare l’operazione in uscita per un nuovo acquisto e sarà Pavard a salutare.

Proprio nei giorni scorsi ha parlato il presidente Beppe Marotta che ha spiegato quelle che potrebbero essere le prossime mosse dell’Inter. Il numero uno nerazzurro ha spiegato che non c’è esigenza di andare ad affondare il colpo su nuovi giocatori dopo i colpi già piazzati, ma adesso ci sarebbero delle importanti novità che riguardano proprio quella che può essere una mossa di conseguenza sul mercato dopo l’addio di Pavard.

E’ proprio il difensore francese l’indiziato numero uno a dover lasciare l’Inter per sacrificare un calciatore ed investire su altri. Perché in queste ultime ore sono arrivate conferme che riguardano la mossa del club nerazzurro che può riaccendere delle trattative successivamente all’uscita di Pavard.

Se Pavard lascia l’Inter potrà arrivare un nuovo acquisto. E’ questa l’idea di mercato che può mettere in piedi la società nerazzurra che in questo momento fa sul serio e sta provando ad andare a definire i migliori colpi possibili in vista del futuro.

Calciomercato Inter: si attiva il piano Pavard, nuovo arrivo

Una trattativa potrebbe decollare da un momento all’altro e riguarda proprio la cessione di Pavard che può riaccendere il mercato dell’Inter che punterebbe nuovamente su un altro giocatore da subito. Occhio alla sorpresa che può arrivare nelle prossime ore.

Il Marsiglia può facilitare un nuovo acquisto all’Inter perché il club francese allenato da Roberto De Zerbi secondo L’Equipe ora punta sul colpo Pavard dai nerazzurri. Una mossa che può in automatico portare dei nuovi innesti al club milanese.

Pare che ci siano dei problemi per chiudere il colpo Joel Ordonez, centrale del Bruges, per questo ora il Marsiglia punta ad acquistare Pavard e l’Inter andrebbe subito su Solet per rimpiazzarlo. Le prossime ore possono essere decisive per completare l’operazione tra le parti.