Salta Akanji, il Milan prende il difensore dal Villarreal: 15MLN

Il Milan è alla ricerca degli ultimi colpi di mercato da poter chiudere in queste ore: Allegri ha scelto il nuovo centrale.

Dopo la vittoria contro il Lecce in trasferta, i rossoneri sono sempre più convinti di poter fare un’ottima stagione e di poter dire la propria in ottica Champions League e non solo ma Massimiliano Allegri è ben consapevole dei limiti della rosa e dei miglioramenti da mettere in atto sia sul campo che sul mercato.

Le ambizioni del Milan sono ben note e ora tocca a Igli Tare e alla dirigenza scegliere i giocatori giusti da regalare all’allenatore affinché si possa costruire una stagione davvero importante.

Calciomercato Milan: scelto il nuovo difensore, salta Akanji

Il Milan è alla ricerca di un nuovo difensore centrale che possa dare una mano sin da subito alla squadra. Massimiliano Allegri ha specificato che vuole un centrale difensivo con determinate caratteristiche anche in fase di impostazione e ora Tare è alla ricerca del nome giusto.

Nelle ultime ore si è parlato in maniera costante di Manuel Akanji come possibile super colpo di mercato last minute ma in questo momento la trattativa vive un momento di stallo ed è sempre più complicata.

Secondo le utime notizie di mercato, il Milan è già sulle tracce di un altro difensore sul quale affonderà se dovesse saltare definitivamente l’affare Akanji.

Niente Akanji, il Milan vira su Foyth

Il futuro del Milan passa dalle ultime due giornate di mercato e dalle mosse che possono essere messe a segno dal club rossonero che in questi minuti è in una situazione incandescente per far accontentare le richieste del proprio allenatore.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, il Milan è sulle tracce di Juan Foyth, difensore argentino di proprietà del Villarreal che rientra nei parametri economici e tecnici del Milan e di Masssimiliano Allegri.

Sul centrale argentino c’è il forte interesse del Milan che ora lo sta valutando seriamente come alternativa per completare la difesa negli ultimi giorni di mercato. Non è centralissimo nelle gerarchie del “sottomarino giallo” e quindi la sua partenza è già stata messa in lista nel club spagnolo che ha aperto alla cessione.

Milan, tutto su Foyth: le cifre dell’affare

Il Milan ha allacciato i contatti con il Villarreal per Juan Foyth e ha trovato apertura per avviare una trattativa per portare il difensore argentino in Italia nelle prossime ore.

Foyth ha il contratto in scadenza nel 2029 con il Villarreal ma la sua valutazione non va oltre i 15 milioni di euro, una cifra congrua a quello che intende spendere il club rossonero per prendere un altro centrale da aggregare a quelli già presenti in rosa.