Milan, tegola Jashari: bloccato un altro centrocampista

Un momento più che negativo quello che sta affrontando il Milan di Max Allegri che deve fare i conti anche con la sfortuna, questa volta è toccato al giovane talento Jashari fermarsi per infortunio.

L’inizio della nuova stagione per il Milan è iniziato con l’infortunio di Leao che ha complicato la crescita della squadra nella singergia e anche quello di Pulisic che si è fatto male proprio in queste ore ed è in dubbio la sua presenza per la prossima trasferta col Lecce. Ma non finiscono qui le pessime notizie, perché c’è la conferma riguardo quello che è stato un altro infortunio:. Ardon Jashari

Il Milan ha puntato forte e a lungo per Ardon Jashari con la trattativa che alla fine per fortuna si è sbloccata, ora però il club rossonero dopo averlo visto per poco tempo in campo non potrà goderselo prima dei prossimi 2 mesi.

Perché si è infortunato in allenamento Jashari dopo uno scontro con Gimenez. Il giovane calciatore ha riportato un brutto infortunio e dovrà restare fermo per perodo abbastanza lungo. Perché adesso ci sono conferme riguardo il fatto che il giocatore dovrà stare ai box per almeno un paio di mesi e questo lo rallenterà sia nell’ambientamento in squadra e nel campionato italiano, sia nella forma fisica.

Calciomercato Milan: l’infortunio di Jashari blocca tutto

Infortunio grave per Jashari che ha riportato la frattura del perone e che non potrà giocare per il Milan almeno per i prossimi due mesi. Una situazione che obbliga nuovamente il club rossonero a rivedere i piani e le strategie di mercato.

Ardon Jashari si è infortunato e il Milan ha già deciso di bloccare Musah. Corteggiato prima dal Napoli e poi dall’Atalanta, il centrocampista del Milan resterà in rossonero perché dopo il pesante ko di Jashari non potrà permettersi di essere venduto.

Musah resta al Milan bloccando anche le trattative di Napoli e Atalanta per Brescianini. Una mossa che è obbligatoria per il club rossonero visto l’infortunio di Jashari.