Camavinga in Serie A: affare all’ultimo da 40MLN

Il calciomercato può regalare ancora qualche sorpresa clamorosa nelle ultime ore di agosto: c’è l’occasione Camavinga dal Real Madrid.

I Blancos hanno iniziato un nuovo corso con Xabi Alonso e potrebbero ancora cedere alcuni calciatori molto importanti che, però, non fanno parte dello scacchiere e delle idee dell’allenatore spagnolo che ha deciso di portare novità importanti rispetto al gioco proposto da Carlo Ancelotti negli ultimi anni.

Ci sono alcuni calciatori non contentissimi in questo momento a Madrid e qualcuno tra questi potrebbe diventare un’ottima occasione di mercato per le big di Serie A che cercano rinforzi di qualità e quantità per affrontare nel miglior modo possibile la stagione.

Calciomercato, colpo Camavinga in Serie A: le ultime

Il finale di agosto può regalare dei colpi clamorosi per quel che riguarda il calciomercato. Ci sono tante squadre ancora alla ricerca di nomi importanti e ora possono arrivare delle sorprese inaspettate.

Il Real Madrid ha deciso di cedere Camavinga nelle ultime ore del mercato estivo. Il centrocampista francese non rientra del tutto nelle idee di Xabi Alonso che ha scelto un tipo di calciatore diverso e ora si possono aprire grandi scenari.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Serie A potrebbe accogliere Eduardo Camavinga nelle prossime ore: ci sono chance di vederlo in Italia.

Affare Camavinga: il Real Madrid ha deciso di cederlo

Camavinga è stato uno dei nomi più importanti del Real Madrid fino all’ultimo giorno di Carlo Ancelotti in panchina. Il francese si è dimostrato un vero e proprio jolly, agendo spesso anche da terzino destro nei momenti di difficoltà.

Secondo quanto riferisce Defensa Central, il Real Madrid ha deciso il prezzo di vendita di Eduardo Camavinga. Il calciatore francese andrà via di fronte a un’offerta da 40 milioni di euro più 10 di bonus e ora le big d’Europa possono davvero scatenare una vera e propria asta per portare il francese tra le proprie fila.

Camavinga in Serie A sarebbe un’occasione ghiottissima per tutte le big che cercano un centrocampista ma chiaramente l’affare è tutt’altro che semplice da concludere, anche e soprattutto per la grande concorrenza che sta iniziando a crearsi.

Inter, Milan e Juventus su Camavinga? Le ultime

Inter, Milan e Juventus sono alla ricerca di rinforzi a centrocampo e il nome di Eduardo Camavinga potrebbe essere il jackpot di fine estate per regalare ai rispettivi allenatori un profilo di altissimo livello, con grande esperienza e qualità e soprattutto abituato a vincere.

50 milioni tra parte fissa e bonus per Camavinga e soprattutto la gestione del suo stipendio è molto complicata per tutte e tre le big italiane che, però, potrebbero comunque tentare l’assalto nelle ultime 48 ore di mercato.