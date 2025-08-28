Si sblocca l’affare Vlahovic ma rovina la Juventus: dove giocherà

La Juventus sta provando a migliorare la rosa in questi ultimi giorni del mercato di agosto: ora si è sbloccato l’affare Vlahovic.

La prima partita della Juventus di Igor Tudor è andata benissimo, con una vittoria convincente contro il Parma che ha mostrato l’indirizzo scelto dalla società e dalla squadra bianconera in questa stagione. L’obiettivo, come sottolineato dal tecnico croato qualche settimana fa, è quello di tornare a lottare per lo Scudetto ma quello minimo è ovviamente il ritorno in Champions League.

Intanto la Juve continua a muovere i propri fili sul mercato per completare la rosa a disposizione di Tudor: ora si è sbloccato definitivamente l’affare Vlahovic.

Calciomercato Juventus: deciso il futuro di Vlahovic

Dusan Vlahovic è stato il protagonista quotidiano di tutta l’estate della Juventus e del mercato bianconero. Si è parlato di lui sin dalla fine della passata stagione e per tutto il periodo del Mondiale per Club e del pre-campionato.

Alla prima partita di Serie A ha messo a segno il primo sigillo del suo campionato, segnando la rete del 2-0 definitivo della Juve dopo il gol di David, e da quel momento il suo nome è andato ancora più in tendenza perché tante squadre hanno chiesto informazioni alla Juventus per acquistarlo.

Il rapporto tra Vlahovic e il mondo Juventus non è dei migliori: ora si è sbloccato finalmente il suo futuro.

Comolli annuncia: “Vlahovic resta alla Juventus”

Poche ore fa ci sono stati i sorteggi della prossima edizione della Champions League e anche la Juventus è stata una delle protagoniste a Montecarlo. Presente al sorteggio c’era anche Damien Comolli che dopo la stesura dei calendari ha parlato del futuro della Juventus, di mercato e si è soffermato soprattutto su Dusan Vlahovic.

“Non c’è nessuna frizione tra noi e Vlahovic – ha annunciato Comolli a Sky Sport – lui fa parte della squadra, al 99% resterà e starà con noi per tutta la stagione“. Con queste parole il direttore generale della Juve ha tolto Vlahovic dal mercato e ha sbloccato definitivamente il suo futuro.

“Ci sono state tante discussioni con alcuni club, ma nulla di concreto – ha poi ammesso – e per noi la sua permanenza è una buona notizia perché è un ottimo giocatore, anche lui vuole restare“.

Vlahovic “rovina” la Juventus e Kolo Muani: affare saltato?

La permanenza di Dusan Vlahovic alla Juventus è una notizia che rovina i piani del club bianconero. Fino a poche ore fa si è parlato di un accordo imminente tra i bianconeri e il Paris Saint-Germain per il ritorno definitivo di Kolo Muani. E ora?

L’affare Kolo Muani alla Juventus salta? In questo momento pare di sì ma non è da escludere che la Juventus investirà comunque cifre importanti per riportare il francese e a quel punto per Vlahovic le porte sarebbero davvero socchiuse e sarà difficile ritagliarsi spazio.