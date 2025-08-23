Muro PSG, la Juventus molla Kolo Muani: scelto il nuovo 9

La Juventus vuole completare il reparto attaccanti entro la fine di agosto ma il colpo Kolo Muani ora è diventato quasi impossibile.

L’attaccante francese era la prima scelta di Tudor e anche della società bianconera che, però, non riesce a raggiungere le cifre economiche che chiede il Paris Saint-Germain per arrivare all’accordo definitivo per l’acquisto di Kolo Muani e ora Comolli sta cambiando obiettivo. La volontà di regalare un altro centravanti a Tudor c’è e per questo ora si dovrà provare l’accelerata nell’ultima settimana per arrivare a un nome importante.

Il futuro della Juventus si decide anche sul mercato e dalle ultime mosse che si porteranno avanti entro il primo settembre: individuato il nuovo attaccante da portare a Torino.

Calciomercato Juventus: un nuovo attaccante nel mirino

Il colpo Kolo Muani sta diventando impossibile per la Juventus. L’attaccante francese aveva già un accordo di massima con i bianconeri per tornare in Serie A e restarci per qualche anno dopo l’esperienza da gennaio a giugno ma ora la situazione si sta facendo sempre più complicata.

Il PSG non abbassa le pretese per la cessione di Kolo Muani e la Juve è molto distante dalle richieste dei parigini che, inoltre, intendono cederlo solo a titolo definitivo e non più in prestito. Per questo motivo la società bianconera sta correndo ai ripari e sta cambiando obiettivo in attacco.

Secondo le ultime notizie di mercato, Comolli e Tudor hanno trovato un altro nome su cui puntare e a cui affidare il ruolo di competitor di David per l’intera stagione.

Juventus, niente Kolo Muani: ora tutto su Openda

Kolo Muani e la Juventus ora sono molto distanti e rischiano di non incontrarsi più. Il francese era la prima scelta di Tudor che avrebbe voluto costruire un super attacco ma ora dovrà cambiare obiettivo e puntare suu una coppia diversa, ben assortita ma non uguale a quella che aveva in mente.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, ora la Juventus punterà forte su Lois Openda del Lipsia. L’attaccante belga è stato un obiettivo bianconero di inizio estate e ha già dato il suo gradimento alla causa qualche settimana fa, salvo poi essere “accantonato” per dedicarsi al colpo Kolo Muani.

Openda alla Juventus è il colpo di mercato che si può chiudere entro fine agosto: Tudor cerca un attaccante moderno e il belga ha caratteristiche simili a quelle di Kolo Muani, quindi perfetto per ciò che chiede il tecnico croato.

Openda alla Juventus: le cifre

Lois Openda può diventare il colpo a effetto della Juventus. Il Lipsia in questo momento è restìo alla sua cessione perché ha già perso Benjamin Sesko ma con l’offerta giusta potrebbe lasciarlo andare serenamente in bianconero.

Il belga costa 50 milioni di euro ma la Juve non intende andare oltre i 40: l’accordo si può trovare inserendo qualche bonus, anche difficile, per assottigliare il più possibile le distanze con il club tedesco.

