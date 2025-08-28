Scambio Milan-Juve, si chiude l’ultimo giorno di mercato

Milan e Juventus sono lavorano per migliorare la rosa e possono approfittare di queste ultime ore di mercato per andare a chiudere dei nuovi acquisti.

Perché la sessione estiva terminerà proprio il prossimo lunedì 1 settembre alle ore 20:00 e ora c’è grande attesa per quelli che saranno gli ultimi colpi delle varie società italiane. Corsa contro il tempo quasi di tutte che stanno provando a definire gli accordi nei minimi dettagli e ci sono ora delle novità molto importanti che riguardano proprio quello che sembra essere un doppio trasferimento con l’asse Juventus e Milan che potrebbe generare una trattativa a sorpresa.

Occhio a quello che può accadere nelle prossime ore di mercato in Italia con i due club di Serie A che lavorano per definire nel minor tempo possibile delle nuove trattative e ora ci sono conferme sulle mosse di Juventus e Milan.

Sono diverse le opzioni che considerano le due società perché in questo momento c’è la volontà di andare a migliorare la rosa con altri innesti in diversi ruoli e occhio a quella che può essere la scelta a sorpresa di Milan e Juventus.

Calciomercato: scambio Milan-Juve, la svolta

Le due società italiane potrebbero venirsi incontro mettendo in piedi una trattativa di scambio che può favorire entrambe, perché la Juventus cerca in determinati ruoli e il Milan fa lo stesso in altri. Occhio quindi a quella che può essere una trattativa che può crearsi nelle ore finali di mercato.

Secondo le ultime notizie il Milan continua a voler prendere Vlahovic nonostante sia in chiusura per il giovane attaccante Harder. Questo può rappresentare una vera svolta per provare anche a fare uno scambio con la Juve.

Juventus e Milan possono chiudere lo scambio con Vlahovic ai rossoneri e uno tra Bennacer, Jimenez e Gimenez alla Juve. Il club rossonero può dare il via libera per uno di questi profili che piacciono alla Juventus che ora aspetta di capire se può ottenere qualcosa di meglio dal punto di vista economico per Dusan.

Senza offerte concrete allora Milan e Juventus possono trattare lo scambio per Vlahovic e come contropartita tecnica i rossoneri mettono sul piatto Bennacer, Jimenez e Gimenez, tutti giocatori che non rientrano nei piani di Allegri.