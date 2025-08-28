Milan scatenato: Nkunku più il numero 9, Allegri vuole lo scudetto

Christopher Nkunku non sarà l’unico attaccante che il Milan farà in questi ultimi, movimentati, giorni di calciomercato.

Il francese non può risolvere i problemi del reparto offensivo della formazione rossonera, motivo per il quale il direttore sportivo Igli Tare sarebbe al lavoro per mettere a disposizione di Max Allegri una prima punta vera, di quelle che ti garantiscono un certo numero di gol a stagione. Il sogno, la richiesta del tecnico toscano resta Dusan Vlahovic, ma il Milan sembrerebbe orientato a puntare su un’alternativa, altrettanto valida e importante che in Serie A l’anno scorso non ha di certo sfigurato nonostante tutte le difficoltà del caso.

Nkunku più un numero 9 vero: Milan rivoluzionato

L’attacco del Milan verrà rivoluzionato in questi ultimi giorni di calciomercato. Che la dirigenza rossonera fosse alla ricerca di un nuovo numero 9 è chiaro oramai da tempo, anche perché fu lo stesso Igli Tare a confermarlo in occasione della sua (informale) conferenza stampa di presentazione. Da quel momento è partito un valzer di nomi importante, partendo da quelli irraggiungibili (Gyokeres) fino ad arrivare a quelli che in teoria sarebbero potuti essere ma che non sono stati (Boniface e Harder).

Al 28 di agosto, però, il Milan è ancora senza una punta centrale, e a quattro giorni dalla fine del calciomercato è inammissibile. Certo, Christopher Nkunku è un’operazione oramai in fase di definizione, ma il francese, 27 anni, è più una seconda punta che un centrale, quindi non è assolutamente da escludere che la dirigenza rossonera possa fare un altro attaccante in queste ultime ore.

Da capire chi, come, ma soprattutto il perché, anche se la strada porta ad una meta ben precisa. Scrive infatti questa mattina La Gazzetta dello Sport che complicatasi una volta e per tutte la pista Dusan Vlahovic, il nuovo numero 9 del Milan potrebbe essere Artem Dovbyk, classe 1997 messo all’uscio dalla porta di Trigoria da Gian Piero Gasperini che ha preferito puntare su Ferguon.

Milan, Nkunku e la punta: cifre e dettagli

I discorsi per Christopher Nkunku stanno entrando nel vivo dopo che nella notte ci sono stati degli ulteriori contatti positivi tra le parti. Nelle prossime ore si saprà di più, ma l’obiettivo è quello di riuscire a trovare il prima possibile un accordo, sulla di un trasferimento a titolo definitivo da circa 40 milioni di euro totali.

Per quanto riguarda Dovbyk, invece, il Milan potrebbe giocarsi la carta Santiago Gimenez, anche se è difficile pensare uno scenario del genere. Più plausibile è invece la pista del prestito, casomai con qualche formula di riscatto, anche perché la Roma ha bisogno di liberarsi dell’ucraino dopo che Gasperini l’ha praticamente bocciato.