Scambio Milan-Roma, Allegri è d’accordo – Sportitalia

Il Milan sta provando a perfezionare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri: ora si può chiudere uno scambio con la Roma di Gasperini.

I rossoneri vogliono migliorare tutti i reparti in queste ultime ore, provando a prendersi le occasioni che sicuramente si apriranon da qui in avanti per portare a disposizione di Allegri calciatori esperti e che possano fare la differenza in Serie A. Ci sono tanti nomi sul tavolo delle trattative ma ora stanno cambiando anche tante cose su trattative già impostate.

Il futuro del Milan si decide nelle ultime ore del mercato estivo: Allegri ha fatto delle richieste specifiche alla dirigenza e ora Tare si sta mettendo in modo per cercare di accontentare il suo allenatore.

Calciomercato MIlan: pronto uno scambio con la Roma

La rosa del Milan è sicuramente competitiva per entrare nelle prime quattro posizioni della classifica di Serie A, visto che giocherà solo il campionato come competizione più importante e non avrà il “peso” della Champions League da dover gestire per tutto l’arco della stagione.

Ma Allegri non è ancora del tutto contento di come sia stata costruita la rosa e per questo motivo, soprattutto dopo la sconfitta contro la Cremonese, ha chiesto a gran voce nuovi innesti.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan e la Roma possono perfezionare uno scambio proprio in queste ore: c’è una nuova trattativa aperta.

Milan, Jimenez deve andar via: scambio con la Roma?

Alex Jimenez è uno degli indiziati alla cessione definitiva dal Milan. L’esterno spagnolo non è entrato nelle grazie di Massimiliano Allegri e nelle ultime ore è spuntato anche un suo, presunto, durissimo sfogo contro l’allenatore toscano che ha chiesto la sua cessione.

Secondo quanto riferisce Sportmediaset, la Roma ha chiesto informazioni al Milan per Alex Jimenez e il club rossonero ha aperto alla cessione dell’ex Real Madrid, ma solo a titolo definitivo.

Dall’altra parte, secondo Sportitalia, per l’attacco il Milan può tornare su Artem Dovbyk perché il colpo Harder sta pian piano sfumando e quindi ai rossoneri serve un altro bomber che possa prendersi la titolarità.

Scambio Jimenez-Dovbyk: ci sono margini per il sì

Massimiliano Allegri apprezza molto Artem Dovbyk ma è la seconda scelta per l’attacco. Il preferito era e resta Dusan Vlahovic che, però, in questo momento non ha aperto totalmente ai rossoneri. Dovbyk rappresenterebbe la giusta soluzione per avere un attaccante dai gol sicuri e con tanta voglia di riscatto.

Roma e Milan stanno iniziando a ragionare seriamente su uno scambio tra Alex Jimenez e Artem Dovbyk e possono arrivare a un accordo entro le prossime 48 ore.