Aveva l’accordo col Napoli, ora va al Milan: no a Conte, colpo da 18M

Il Milan di Massimilliano Allegri è pronto a chiudere un altro colpo importantissimo di mercato: strappo al Napoli e ad Antonio Conte.

I rossoneri hanno perso la prima partita di campionato contro la neopromossa Cremonese e ora intendono correre ai ripari e non lasciare più nulla al caso. La situazione a Casa Milan è incandescente, con Igli Tare e la dirigenza che sono al lavoro costante per poter regalare a Massimiliano Allegri i nomi giusti che ha chiesto il tecnico toscano per arrivare alla definizione completa della rosa, come da promesse di inizio mandato.

Il calciomercato del Milan è entrato nel vivo più che mai e dopo l’attaccante è tempo di chiudere anche per un esterno: anticipo secco sul Napoli di Antonio Conte.

Calciomercato Milan: colpo dalla Spagna, le ultime

Il Milan cerca ancora qualche calciatore di livello che possa migliorare la squadra sia in fase difensiva che in fase offensiva. Ora tutte le forze sono concentrate totalmente sul nuovo attaccante che farà parte della rosa di Allegri, con Harder che è in attesa del volo per Milano per svolgere le visite mediche e diventare il nuovo 9 rossonero.

Poi negli ultimi giorni di agosto Tare e Monacada si concentreranno sull’innesto di un nuovo esterno che possa prendersi subito il posto da titolare: c’è già stato un viaggio in Spagna.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan può chiudere in queste ore un super colpo dalla Spagna: c’è l’ok di Allegri per il nuovo esterno.

Dalla Spagna: il Milan anticipa il Napoli per Sanchez

Il Milan cerca un nuovo terzino destro e ora sembra averlo trovato in Liga. La dirigenza rossonera sta muovendo passi importanti per chiudere un colpo importante da regalare ad Allegri.

Secondo quanto riferisce Marca, nei giorni scorsi Geoffrey Moncada si è recato a Siviglia per assistere all’ultima partita degli andalusi al Sanchez-Pizjuan e tra i nomi individuati per rinforzare immediatamente la rosa a disposizione di Allegri c’è Juanlu Sanchez.

L’esterno spagnolo classe 2003 ha chiesto la cessione al Siviglia se fosse arrivata un’offerta importante per lui e fino a qualche ora fa c’era il Napoli sulle sue tracce. Gli azzurri lo hanno seguito per mesi e avevano tutti gli accordi con il calciatore ma hanno preso tempo con il club andaluso che non si è mai mosso dalle proprie richieste economiche. Il Milan ora tenta l’anticipo e vuole prendere Juanlu Sanchez.

Juanlu Sanchez verso il Milan: le cifre

Il Milan ha messo Juanlu Sanchez nel mirino e proverà a chiudere il colpo subito. I rossoneri vogliono anticipare il Napoli, oggi molto più freddo sul calciatore, e sono pronti a soddisfare le richieste economiche del club andaluso.

Per Juanlu Sanchez sono pronti 18 milioni di euro tra parte fissa e bonus: il calciatore ha già dato il suo ok al trasferimento immediato in rossonero.