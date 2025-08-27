Napoli, doppio colpo dallo United: Hojlund ma non solo

A quanto potrebbe in questi giorni potrebbe atterrare a Napoli da Manchester un aereo con a bordo Hojlund in dolce compagnia.

Non stiamo parlando di una ragazza, ma di un compagno di squadra, visto che l’attaccante danese potrebbe cominciare questa nuova esperienza in carriera insieme a un altro giocatore del Manchester United. Dopo Scott McTominay il Napoli non ha intenzione di perdere il vizio di acquistare dai Red Devils, anche perché non ci sta scritto da nessuna parte che se la prima volta è andata meravigliosamente quelle a seguire non posso essere addirittura migliori.

Non solo Hojlund: il Napoli piazza un doppio colpo da Manchester

Il Napoli potrebbe regalare almeno un paio di colpi ad Antonio Conte in questi ultimi giorni di calciomercato. Uno è sicuramente Rasmus Hojlund, sempre più vicino al ritorno in Serie A dopo un biennio complicato al Manchester United.

Anche l’altro rinforzo potrebbe arrivare dai Red Devils, visto che nei discorsi per il danese i campioni d’Italia avrebbero chiesto informazioni anche per quello che dovrebbe essere un esubero della formazione di Ruben Amorim, ma che in realtà è un giocatore di prospettiva e qualità, oltre che perno del centrocampo della Nazionale inglese. E considerato il precedente McTominay Aurelio De Laurentiis ha fiutato questa nuova opportunità, pronta ad essere colta al volo per rinforzare con muscoli e tecnica la mediana di Antonio Conte.

Scrivono infatti i colleghi del Daily Mail che il Napoli si sarebbe inserito con una certa prepotenza e convinzione nella corsa a Kobbie Mainoo, classe 2005, prodotto del settore giovanile dei Red Devils, che nonostante la giovane età ha collezionato 50 presenze in Premier League, oltre che 10 con la maglia della Nazionale inglese. Non considerato da Amorim, Mainoo viene valutato dal club di Manchester 50 milioni di euro stando a dati Transfermarkt.

Anticipata la concorrenza sul giocatore

Il Napoli pensa a Kobbie Mainoo, anche perché in questi ultimi giorni di calciomercato il classe 2005 potrebbe diventare un’opportunità che un club come quello azzurro non può lasciarsi scappare. Da capire se effettivamente i campioni d’Italia faranno un tentativo per il centrocampista del Manchester United, ma dall’Inghilterra parlando addirittura di concorrenza italiana battuta.

Oltre al Napoli anche la Roma sarebbe sulle tracce dei Mainoo, ma i partenopei godrebbero della preferenza del calciatore, attratto dalla possibilità di giocare per la prima volta in carriera in Champions League, cosa che fino a questo momento non è mai riuscito a fare con i Red Devils per via del rendimento super deludente della squadra. Da capire se a fronte di questo il Napoli deciderà di affondare il colpo sul calciatore, ma molto dipenderà da come si evolveranno le cose in questi giorni. Staremo a vedere.