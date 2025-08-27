Intreccio Vlahovic-Dovbyk: crolla il muro, spendono 30 milioni

Il mercato attaccanti è ancora vivo e può regalare ancora qualche colpo a sorpresa entro la fine di agosto: c’è un intreccio tra Vlahovic e Dovbyk.

I due attaccanti di Juventus e Roma sono da mesi al centro di numerose voci di mercato che li vorrebbero lontani dai rispettivi club. Fino a questo momento non si sono mossi passi importanti in tal senso ma la situazione può cambiare radicalmente nel giro di qualche ora.

Vlahovic è andato a segno nella prima partita e tutti sono tornati a parlare della sua importanza, mentre per Dovbyk la situazione è molto più particolare e rischia di creare molto caos.

Calciomercato: intreccio Vlahovic-Dovbyk

Ci sono tanti club che sono alla ricerca di un nuovo attaccante che possa garantire di superare la soglia dei 20 gol stagionali. Fino a questo momento non si sono ancora mosse tutte le pedine della scacchiera ma da un momento all’altro potrebbe arrivare la svolta per diverse squadre e diversi centravanti.

Il futuro di Dusan Vlahovic e di Artem Dovbyk è fortemente intrecciato e potrebbe creare una doppia soluzione per i club italiani e stranieri che sono ancora alla ricerca di una punta.

Secondo le ultime notizie di mercato, nelle prossime ore si sbloccherà il futuro del serbo e dell’ucraino: c’è una big pronta a prendere uno dei due.

Vlahovic o Dovbyk: il Newcastle fa all-in

Vlahovic e Dovbyk andranno via dalla Juventus e dalla Roma? Tutto è possibile in questo momento del mercato estivo ma i due centravanti sono alla ricerca di certezze per il proprio futuro.

Secondo quanto riferisce TMW, il Newcastle è pronto ad andare con tutte le sue forze su Dusan Vlahovic o su Artem Dovbyk per completare l’attacco. I Magpies cederanno Alexander Isak al Liverpool nelle prossime ore dopo un lunghissimo corteggiamento e ora sono pronti a sostituirlo con un colpo dalla Serie A.

La prima offerta del Newcastle alla Roma per Dovbyk è stata rifiutata dallo stesso calciatore perché era un prestito con diritto di riscatto. I discorsi per Vlahovic, invece, sono ancora alle prime battute ma molto presto potrebbe sbloccarsi uno dei due affari.

Il Newcastle vuole Vlahovic: le ultime

Il preferito del Newcastle per sostituire Isak è Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è più giovane e con maggiore esperienza europea rispetto all’ucraino della Roma e, in generale, è un nome che garantisce un futuro sicuramente migliore se si calerà bene nella scena dei Magpies.

Le prossime ore saranno decisive per la Juve e per Vlahovic perché con la sua cessione i bianconeri acquisterebbero poi Kolo Muani. Per la cessione di Vlahovic la Juventus chiede 30 milioni al Newcastle che, intanto, ha avviato i colloqui con l’entourage del serbo per capire la fattibilità dal punto di vista dell’ingaggio.