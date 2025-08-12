Vlahovic, la Juve spiazza tutti: accordo e firma

Possibile svolta di calciomercato a sorpresa che riguarda il futuro di Dusan Vlahovic pronto a firmare un nuovo accordo con la Juventus che spiazza tutte le squadre che si erano interessate.

Secondo le ultime notizie di mercato arrivano delle novità proprio in merito a quella che può essere la scelta del giocatore, perché il bomber serbo così facendo rischia anche grosso e di restare da separato in casa alla Juventus fino al prossimo giugno 2026 quando scadrà il suo contratto.

Ma per Vlahovic non c’è la volontà di perdere un anno e per questo motivo che potrebbe arrivare per lui un accordo last minute come abbiamo già visto anche in altre società in questi anni. Ora potrebbe essere il momento della verità perché ci avviciniamo alla fine della sessione estiva di mercato e la Juve vuole chiarire questo caso spinoso.

Sembra essere arrivato il momento decisivo per la firma del contratto del calciatore con un nuovo club, perché ora ci sono proprio degli aggiornamenti da parte delle scelte strategiche bianconere con la Juventus che è pronta a spiazzare tutti. Pare che possa arrivare la svolta con l’accordo per il giocatore che può seriamente lasciare nelle ore finali di mercato.

Calciomercato Juventus: Vlahovic firma un altro tipo di accordo

Vlahovic può lasciare la Juventus a mercato finito con un altro accordo che può essere chiuso per lui. Perché adesso ci sono delle conferme e novità proprio che riguardano la mossa per il giocatore serbo che è in uscita visto il suo contratto in scadenza.

In molti sperano che Vlahovic resti alla Juventus e di fatto potrebbe essere così. Perché ora che nessuno sembra avere la forza per andare a chiudere con lui, vengono fuori delle novità che riguardano il colpo di scena.

Vlahovic può firmare il rinnovo con la Juventus e accordarsi con un altro club per andare a giocare in prestito. E’ una mossa che si è già vista fare sul caso Osimhen a Napoli. Anche in questo caso il bomber serbo può firmare un contratto fino al 2027 per avrere l’occasione di giocare altrove e non perdere un anno fermo.

Su Vlahovic c’è l’interesse di Arabia Saudita e club dalla Turchia che possono prenderlo in prestito ed evitare alla Juve di pagargli anche lo stipendio.