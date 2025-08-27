Fatta per Elmas, ha detto no a due big: non sarà l’unico colpo

Eljif Elmas è stato uno dei nomi maggiormente chiacchierati nell’ambito del mercato estivo per le big di Serie A: ora è pronto a tornare.

Il jolly macedone lo scorso anno ha vissuto sei mesi importantissimi al Torino, ha fatto benissimo sotto la gestione Vagnati e si è ben messo in mostra per tutti gli altri club italiani che sono alla ricerca di un trequartista che sappia agire anche da esterno offensivo e da mezzala di inserimento o di rottura a centrocampo.

Elmas sa agire in più ruoli e la sua duttilità lo renderebbe il dodicesimo uomo perfetto per qualsiasi allenatore che cerca con un solo giocatore la possibilità di mettere a posto più reparti.

Calciomercato: fatta per il ritorno di Elmas in Serie A

Il nome di Elmas ha generato parecchie discussioni nelle ultime settimane. Tante squadre si sono messe sulle sue tracce e hanno chiesto informazioni al Lipsia per riportarlo in Serie A in prestito e successivamente ci sono stati anche molti colloqui con il suo entourage per capire chi potesse convincerlo a tornare.

Le prestazioni di Elmas con il Torino sono state eccellenti, ha segnato e fornito tanti assist che hanno permesso ai granata di sperare per molte settimane di rientrare nella corsa all’Europa.

Secondo le ultime notizie di mercato, ora è fatta per il ritorno di Eljif Elmas in Serie A: il calciatore ha scartato due opzioni importanti e ha scelto il suo futuro in completa autonomia.

Elmas torna in Serie A: ha scelto il Napoli

Il calciomercato spesso regala sorprese negli ultimi giorni di agosto e anche in questo caso c’è da tenere gli occhi ben aperti per quello che può succedere con il ritorno di Elmas in Serie A.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, Eljif Elmas ha scelto il Napoli per tornare in Serie A. Il trequartista macedone ha aspettato che il suo ex club, con cui ha vinto uno Scudetto ai tempi di Spalletti e a cui è rimasto legatissimo, trovasse l’accordo con il Lipsia per il suo ritorno in Italia.

Elmas ha rifiutato la Roma e l’Atalanta nelle ultime ore pur di vestire di nuovo la maglia del Napoli. Il suo legame con la città e con la squadra è stato decisivo per la scelta del futuro: il Napoli lo acquista in prestito con diritto di riscatto.

Elmas e non solo: il Napoli vuole Hojlund

Il Napoli chiude per Eljif Elmas e poi si concentrerà totalmente sull’affare Rasmus Hojlund. Gli azzurri hanno completato prima il reparto centrale del campo con il ritorno del macedone che può agire in tutti i ruoli e che sarà un jolly importantissimo per Conte, e ora si daranno da fare per la punta.

Tra Napoli e Manchester United c’è accordo di massima per Hojlund ma c’è ancora da sciogliere il nodo legato al riscatto. Il club azzurro vorrebbe inserire un obbligo di riscatto condizionato a presenze e prestazioni di squadra mentre il club inglese intende ricevere maggiori garanzie sul riscatto, già fissato a 40 milioni di euro.