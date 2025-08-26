Trovato il sostituto, via libera per il Milan: arriva un altro attaccante

Nonostante un’operazione da 27 milioni di euro totali, Conrad Harder non sarà l’unico rinforzo in attacco del Milan in questo calciomercato.

Stando alle ultime notizie, infatti, Igli Tare sarebbe al lavoro per mettere a disposizione di Max Allegri almeno un altro attaccante oltre il danese, e il viaggio in Spagna del direttore tecnico Geoffrey Moncada non è stato un caso. Il dirigente rossonero dovrebbe infatti tornare da questa visita con un nuovo rinforzo, calciatore di qualità, ma soprattutto prospettiva, che nella passata stagione è stato tra i migliori nel suo ruolo ne LaLiga.

Altro rinforzo per il Milan: arriva dalla Spagna

Dopo Conrad Harder il Milan potrebbe mettere a segno un altro colpo in questo calciomercato. In teoria con il danese dalle parti di via Aldo Rossi avrebbero dovuto chiudere i rubinetti, ma la sconfitta contro la Cremonese ha attivato una serie di campanelli d’allarme che area sportiva e dirigenziale non hanno potuto snobbare.

Per questo motivo il Milan sarebbe al lavoro per mettere a disposizione di Max Allegri un altro attaccante, profilo che sarebbe stato individuato in Spagna. Non stiamo parlando di un nome che fa saltare dall’entusiasmo sulle sedie i tifosi, ma si tratta comunque di un profilo giovane, di prospettiva, che l’anno scorso ha messo in mostra le sue qualità aiutando la compagni e squadra a raggiungere l’obiettivo stagionale, la salvezza. Ovviamente il contesto è sicuramente diverso rispetto a quello in cui eventualmente si cimenterebbe, ma dalle parti di Casa Milan sono sicuri che questo ragazzo possa fare al caso di Max Allegri.

Stando alle ultime notizie, dunque, dopo averlo visionato da vicino ieri in occasione di Siviglia-Getafe, Moncada potrebbe aver dato giudizio positivo sull’ingaggio di Christantus Uche, centrocampista offensivo classe 2003 dei Los Azulones sul quale ci sarebbe il forte interesse anche dei Wolves in Premier League. Questo però non preoccuperebbe il Milan, che si sente di avere in pugno il calciatore.

Via libera per il Milan: è stato trovato il sostituto

Quella per Christantus Uche la potremmo definire una sorta di trattativa lampo. Il Milan si è interessato al calciatore, l’ha visionato da vicino e si è convinto ad ingaggiarlo inserendosi in maniera anche piuttosto prepotente nella corsa con i Wolves.

Il Milan sente di avere la preferenza del nigeriano, entusiasta all’idea di compiere tale passo nella sua carriera. Che questo ottimismo non si trasformi però in presunzione, anche perché Christantus Uche non lascerà la Spagna fino a che il Getafe non avrà chiuso per il sostituto, cosa si starebbe definendo proprio in queste ore. Stando ai colleghi di Fichajes, infatti, i Los Azulones starebbero prendendo dall’Atletico Madrid Carlos Martin.