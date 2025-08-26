Milan, accordo per 35MLN: Allegri avrà il suo nuovo difensore

In teoria Conrad Harder avrebbe dovuto chiudere il calciomercato in entrata del Milan, ma invece così non sarà.

Stando alle ultime notizie, infatti, la dirigenza rossonera sarebbe al lavoro per mettere a disposizione di Max Allegri anche un nuovo difensore centrale, innesto fondamentale se si vorrà continuare a giocare con la difesa a 3. In questi ultimi giorni di sessione il Milan starebbe valutando e sondando diversi profili, ma la sensazione è che alla fine quello che più metterebbe d’accordo tutti dalle parti di via Aldo Rossi arriva proprio dalla Serie A.

Allegri avrà il suo nuovo difensore: il nome

Dopo l’attaccante il Milan farà anche un difensore centrale in questi ultimi giorni di calciomercato. Non sembrava essere una necessità, ma l’intenzione di Allegri di continuare a giocare e sperimentare la difesa a 3 quasi non ha lasciato scelta alla dirigenza rossonera.

A fronte di questo Igli Tare avrebbe cominciato a seguire diversi profili, italiani e non, anche se il tanto bramato difensore centrale potrebbe arrivare proprio dalla Serie A. Stiamo parlando di un giocatore di cui si è già parlato in queste settimane, e che negli scorsi mesi ha attirato l’attenzione di un’altra grande del calcio italiano come il Napoli. Avendo poi puntato su Beukema e Marianucci, i campioni d’Italia si sono automaticamente esclusi dalla corsa al giocatore, motivo per il quale il Diavolo potrebbe adesso vere la strada spianata per il difensore.

Stando dunque alle ultime notizie, potrebbe tornare in auge il nome di Pietro Comuzzo per la difesa del Milan in questi ultimi giorni di calciomercato. La Fiorentina non ritiene più incedibile il calciatore, e qualora si dovesse presentare un’occasione il Diavolo sarebbe pronto a coglierla al volo per accontentare le richieste di Allegri.

Milan: si lavora per un difensore da 35MLN

Pietro Comuzzo potrebbe essere la soluzione per la difesa del Milan. La Fiorentina non ritiene più incedibile il calciatore, e questo potrebbe riattivare i contatti tra la dirigenza rossonera, quella Viola e l’entourage del calciatore, che ha sempre accolto positivamente la possibilità di trasferirsi in rossonero.

Pioli non ritiene Comuzzo un imprescindibile, ma questo non significa che la Fiorentina svenderà il ragazzo. Stiamo comunque parlando di un ragazzo classe 2005, quindi ancora giovanissimo, futuro del calcio italiano, fattore che poco ha a che vedere con il campo, ma che mette la Viola nelle condizioni di alzare alle stelle il suo prezzo. Riportano infatti i colleghi di TMW che la Fiorentina valuta Comuzzo 35 milioni di euro, e non sentirà offerte inferiori a queste cifre, perché a quel punto il ragazzo se lo tiene. Milan avvisato, mezzo salvato. Staremo a vedere.