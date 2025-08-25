Affare Milan-Atalanta, è fatta: il centrocampista andrà al Napoli

Pare ormai cosa fatta, nell’accordo trovato per quello che è l’affare tra Milan e Atalanta sul centrocampista, che spinge il colpo al Napoli.

Ci sono ancora una volta le visite mediche di mezzo – ma solo per la cosa in sé, non in una specifica situazione tipo quella di Boniface – perché il calciatore in questione, col Napoli, le ha pure già vissute.

Nicolò Schira ha fatto sapere che è in chiusura l’arrivo di un nuovo giocatore all’Atalanta dal Milan e questo, in una girandola di calciomercato, vede coinvolto anche il Napoli che a quel punto riuscirà a completare la propria formazione a disposizione di Antonio Conte che va a caccia di quello che è il sesto centrocampista del suo organico. Così facendo, a quel punto, sfumerà Elmas. Assieme al centrocampista, il Napoli, andrà a chiudere soltanto per l’attaccante e non più per Juanlu sulla corsia laterale di destra. Salvo ulteriori clamorosi colpi di scena, si intende.

È fatta per il colpo dal Milan all’Atalanta: le cifre

Il calciomercato dell’Atalanta, dopo le diverse situazioni legate alla separazione da Mateo Retegui e per quella che ha rappresentato la vera telenovela dell’estate, su a Ademola Lookman, pare trovare finalmente una quadra.

Completando quello che è l’organico a disposizione di Ivan Juric, che non è andato oltre il pari con il Pisa nella serata di domenica sera, arriverà un nuovo centrocampista con beffa al Napoli. Una beffa fino ad un certo punto però, perché permetterà agli azzurri di ritrovarsi con un nuovo innesto in mezzo al campo.

Dopo la trattativa di inizio luglio, alla fine il centrocampista Musah saluterà il Milan non per giocare a Napoli, ma per finire all’Atalanta che andrà a liberare uno dei suoi centrocampisti per il colpo da 25 milioni di euro circa.

Chi prende il Napoli? Musah all’Atalanta libera il colpo

Grazie all’arrivo di Musah all’Atalanta, il Napoli potrebbe tornare alla carica su Marco Brescianini, centrocampista che la Dea prese proprio scippandolo al Napoli, dopo le visite mediche che svolse il centrocampista ex rossonero e Frosinone a Villa Stuart.

Quello che fu uno sliding doors che portò all’arrivo di Scott McTominay, che si sarebbe poi laureato sia MVP della Serie A, oltre che campione d’Italia da assoluto protagonista, rischia di replicarsi un anno dopo. Questa volta le visite mediche di Brescianini, se dovesse effettivamente arrivare a Napoli, saranno svolte senza ulteriori cambi di programma. Il club partenopeo in questo momento è coinvolto in più voci di calciomercato. Dovesse sfumare il ritorno di Elmas, a quel punto il Napoli avrebbe già in pugno Marco Brescianini, considerando che all’Atalanta per lui non c’è più spazio.