L’ultimo colpo per Allegri: firma il contratto e va al Milan

Il mercato del Milan potrebbe non essere volto al termine, con un’ultima operazione per accontentare Allegri.

Per completare la rosa, non basterà soltanto l’attaccante che arriva nel nome di Harder, ma anche sistemando qualcosa in difesa.

Per quanto riguarda la fascia e non solo al centro del reparto difensivo, può arrivare una delle vecchie promesse del calcio italiano e che fino a qualche anno fa risultava essere uno degli esterni più interessanti nel panorama calcistico giovanile italiano. Si tratta di un giocatore che il Milan non ha mai perso di vista e che continua a piacere alle rivali italiane come il Napoli e la Juventus che pure valutano il colpo low cost.

Milan, l’ultimo colpo a sorpresa: la notizia da Sky

Stando a quanto riferiscono da Sky Sport potrebbe, il giocatore della Fiorentina, firmare un contratto fino al 2029 per poi salutare lo stesso e magari proprio con destinazione in una delle big di Serie A.

Perché il suo attuale contratto è valido fino al 30 giugno 2028 e potrebbe essere “allungato” di un anno. Ciò non significherà che lo stesso giocatore verrà blindato, ma quella legata al rinnovo è un’operazione che permette ai viola di alzare l’asticella sulla valutazione di mercato futura, se dovesse restare ai viola per un altro anno.

L’ex esterno dell’Empoli piaceva fortemente al Milan che, dovendo dare un’alternativa ad Estupinan, potrebbe puntare forte proprio su Fabiano Parisi. Il calciatore della Fiorentina potrebbe, a sorpresa, rappresentare l’ultimo colpo del Milan che si sta preparando all’arrivo di Harder, oltre al sogno Rabiot.

Ultime Milan: le cifre del colpo dalla Fiorentina

Dovesse effettivamente puntare su Fabiano Parisi, calciatore che resta in uscita dai viola in caso di chiusura per il nuovo terzino a Firenze, il Milan dovrà sborsare un compenso economico vicino ai 10 milioni di euro.

La Fiorentina prelevò Parisi dall’Empoli per una cifra simile e seppur non arrivando a migliorare il costo d’acquisto con quello della cessione, i viola potrebbero scegliere di “recuperare” l’investimento fatto sull’ormai ex giovane terzino che è entrato nel vivo della sua carriera all’età di 25 anni, che compirà a novembre. Non è detto infatti che Parisi resti alla Fiorentina, considerando la possibile separazione con destinazione al Milan dove giocherebbe per la lotta ai primi posti, considerando che il club allenato da Allegri dalla seconda giornata in poi e archiviando la Cremonese, vorrà provare a fare sul serio per pareggiare i punti con le altre candidate al titolo come Inter, Juventus e Napoli che hanno fatto sul serio alla prima giornata.