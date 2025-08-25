Milan, due acquisti sul gong: Allegri prende i suoi pupilli della Juve

Il Milan di Massimiliano Allegri ha iniziato malissimo la stagione: ora servono almeno due nuovi acquisti per completare la rosa.

I rossoneri hanno perso la prima in casa in Serie A contro la Cremonese e ora sono già finiti i bonus da parte della tifoseria che chiede un riscatto immediato nelle prossime partite e una serie lunga di vittorie per poter tornare grandi. Subito dopo il K.O. interno contro i grigiorossi c’è stato un incontro di mercato a Casa Milan tra Allegri e la dirigenza in cui si è stabilita la linea da seguire in questa ultima settimana di mercato per arrivare a tutti i nomi che servono.

Allegri ha chiesto un attaccante, un difensore e un centrocampista per completare la rosa: Igli Tare è al lavoro per accontentare il suo allenatore.

Calciomercato Milan: Allegri ha scelto il nuovo difensore

Il Milan ha bisogno di nuovi innesti in tutti i reparti per diventare una squadra realmente competitiva e migliorare la qualità dell’intera rosa. L’attaccante scelto da Allegri insieme alla società è Conrad Harder dello Sporting Lisbona che ha scalato rapidamente le gerarchie e nei prossimi giorni sarà a Milano per le visite mediche e la firma del contratto.

La rosa non è completa ancora a centrocampo e in attacco: il tecnico toscano ha chiesto dei nomi ben precisi per poter rispettare le aspettative e gli obiettivi di inizio stagione.

Secondo le ultime notizie di mercato, Massimiliano Allegri ha scelto Merih Demiral per la difesa: vuole riportare in Italia il centrale turco che ha giocato per la Juventus fino a qualche anno fa.

Demiral al Milan: le cifre dell’operazione. Poi il centrocampista

Il Milan vuole Demiral in difesa. Allegri non lo ha mai allenato ai tempi della Juventus ma ne ha sempre apprezzato le qualità, tanto che avrebbe voluto trattenerlo nell’estate del 2021 quando è tornato in bianconero ma la società e il difensore avevano vedute diverse e si separarono.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, Demiral è la prima scelta di Allegri per la difesa del Milan. Il centrale turco ha già detto sì al tecnico toscano e sarebbe pronto a tagliarsi parte del ricco ingaggio che guadagna all’Al Ahli per tornare in Serie A.

Oltre il difensore centrale, la priorità del Milan è Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è in uscita dal Marsiglia dopo il caos legato alla rissa e ha già un accordo con Allegri per tornare in Italia.

Rabiot al Milan: serve una maxi commissione

Adrien Rabiot è il prescelto del Milan per il centrocampo. Il francese vive un momento particolare con il Marsiglia e potrebbe dire addio a causa della rissa con Rowe. Il Milan vorrebbe riportarlo in Italia ma la difficoltà principale è legata alle commissioni che chiede la madre-agente.

Il futuro di Rabiot può essere al Milan con Allegri, l’allenatore con cui ha fatto meglio in carriera e con il quale potrebbe tornare a far splendere il suo talento in Serie A.