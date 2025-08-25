Incontro in sede con l’agente, Kim torna in Serie A: i dettagli

Dopo un biennio più che deludente al Bayern Monaco Kim Min Jae dovrebbe fare ritorno in Serie A per rilanciarsi.

Fino a qualche settimana fa un’opzione del genere sembrava impossibile, ma nel pomeriggio di oggi l’agente del coreano si è invece presentato in sede per trattare con la dirigenza italiana il trasferimento del difensore. Ovviamente ci sono ancora tanti e diversi aspetti da sistemare, su tutti quelli legati allo stipendio del calciatore, ma gli ottimi rapporti che legano le parti potrebbero facilitare il ritorno in Serie A di un campione d’Italia, oggi di Germania, quale Kim Min Jae.

Kim torna a dominare in Serie A: la destinazione

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Kim Min Jae, destinato a lasciare il Bayern Monaco in questo finale di calciomercato nonostante un inizio di stagione da titolare, e protagonista. A questo punto potremmo dire che l’impiego del coreano da parte di Kompany fosse rivolto al fatto che in qualche modo il club campione di Germania volesse mettere in vetrina il calciatore per attirare qualche pretendente, riuscendoci anche, non che c’è ne fosse bisogno considerando la caratura del profilo di cui stiamo parlando.

Effettivamente nel corso di questi ultimi giorni diverse squadre hanno bussato alla porta del Bayern Monaco per Kim Min Jae, ma solo una di queste befferà la concorrenza, e con alte probabilità la fortunata dovrebbe essere una società di Serie A. I più romantici e nostalgici vorrebbero il Napoli, ma invece il difensore coreano è vicino a diventare un nuovo calciatore di una storica rivale dei partenopei.

Stando infatti a quanto riportato dal collega Antonio Vitiello in uno dei consueti video aggiornamento sul suo canale YouTube, oltre a definire l’operazione Conrad Harder, la presenza in sede quest’oggi dell’intermediario Mario Giuffrida è servita al Milan per parlare di Kim Min Jae, giocatore che sarebbe stato offerto per rinforzare il reparto arretrato rossonero e che piace, e non poco, a Max Allegri.

Cosa manca per la firma di Kim

In teoria il calciomercato in entrata del Milan dovrebbe essersi chiuso con l’arrivo di Conrad Harder, ma in questi ultimi giorni Igli Tare cercherà di mettere a disposizione di Max Allegri anche un nuovo difensore centrale. Fino a poco tempo fa si pensava che fosse Caleb Okoli il preferito, ma in queste ore avrebbe preso sempre più quota la candidatura di Kim Min Jae.

Gli ottimi rapporti con tra il Milan e Mario Giuffrida, suo intermediario, potrebbero facilitare di gran lunga il ritorno in Serie A del coreano, ma i problemi sono due, entrambi di natura economica. Il primo ha a che vedere con le richieste che il Bayern potrebbe avanzare per il cartellino dell’ex Napoli, mentre il secondo riguarda l’ingaggio di Kim, fuori budget per il Diavolo visto che stiamo parlando di (almeno) 8 milioni di euro a stagione.