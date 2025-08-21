Nico Paz firma in Premier: già bloccato il sostituto, è spagnolo

Nico Paz dice di pensare solo ed unicamente a Como, dove si trova benissimo, ma il suo futuro sembrerebbe invece altrove.

Stando alle ultime notizie, infatti, per il 20enne argentino si sarebbe concretamente fatta avanti una grande di Premier League, una di quelle alle quali dire no è impossibile, anche perché metterebbe il ragazzo nelle condizioni di giocare in Champions League quest’anno. Tutte le parti coinvolte si sarebbero prese del tempo per riflettere, ma la sensazione è che sia ben chiara la strada intrapresa, anche perché il Como avrebbe già individuato nello spagnolo il profilo ideale con il quale sostituire Nico Paz.

Nico Paz lascia subito Como e la Serie A: firma in Premier

Importanti e clamorose novità arrivano in merito al futuro di Nico Paz, praticamente con le valige in mano dopo aver dichiarato amore (ma non eterno) al Como. In molti pensavano che l’argentino potesse completare il suo processo di crescita in Italia, restando per almeno un’altra stagione agli ordini di Cesc Fabregas, ma invece così non sarà.

Per il 20enne si sarebbe fatta avanti una grande di Premier League, decisa a sedersi al tavolo con tutte le parti coinvolte per portare in Inghilterra Nico Paz. Neanche a dirlo il calciatore avrebbe già aperto al trasferimento, perché oltre ad arrivare nel campionato migliore del mondo, avrebbe anche la possibilità di giocare in Champions League. Al momento i discorsi sarebbero ancora nella loro fase embrionale, ma la sensazione è che qualcosa di concreto possa cominciare a muoversi già nel corso della notte.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi del The Independent, dopo essersi visto soffiare Eberechi Eze dagli storici rivali dell’Arsenal, il Tottenham avrebbe individuato in Nico Paz una soluzione più che valida con la quale andare a rinforzarsi in attacco.

Già individuato il sostituto di Nico Paz: è spagnolo

Il Como non ha alcuna intenzione di privarsi di uno come Nico Paz, ma quando alla porta bussa un club di Premier League come il Tottenham diventa complicato seguire i propri piani. C’è da dire, comunque, che quella comasca è una società forte e sana, quindi potrebbe anche prendersi il lusso di non lasciarlo partire l’argentino, ma a quel punto sarebbe il ragazzo stesso ad insistere.

A fronte di questo dalle parti del Sinigaglia si sarebbero cominciati a muovere di conseguenza, valutando ed individuando nello spagnolo il profilo ideale con il quale sostituire Nico Paz. Potrebbe dunque essere il giovane Yeremay Hernandez del Deportivo La Coruna l’erede dell’argentino, giocatore che il Como ha già trattato nello scorso calciomercato invernale, arrivando anche ad un passo dall’ingaggiarlo, venendo però meno proprio sul più bello, anche per volontà del classe 2002 che alla fine ha anche rinnovato con il club della sua infanzia. Ma chissà che questa storia adesso non possa avere un finale diverso.