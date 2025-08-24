Terremoto Lazio, tutti contro tutti: gira una strana voce su Sarri

La Lazio di Maurizio Sarri perde la prima partita in Serie A con una prestazione decisamente da dimenticare: è già caos in casa biancoceleste.

La prima gara contro il Como ha immediatamente messo in mostra tutti i problemi della rosa di Sarri che non è stata migliorata sotto nessun aspetto a causa del blocco del mercato che non ha permesso alla società di intervenire nei ruoli e nei reparti che aveva chiesto Sarri al momento della firma.

La prestazione contro il Como è da bocciare perché la squadra a un certo punto è sparita dal campo e ha lasciato il pallino del gioco a quella di Fabregas che si è presa totalmente la scena.

Lazio sconfitta e già nel caos: problemi per Sarri?

La Lazio dovrà affrontare tutta la stagione con la rosa a disposizione in questo momento perché non sarà possibile acquistare nuovi calciatori da mettere a disposizione di Maurizio Sarri che dovrà accontentarsi del materiale sportivo che ha ora.

La sconfitta contro il Como ha fatto nascere subito i primi mal di pancia per la prestazione sottotono che ha messo in mostra la squadra biancoceleste, mai realmente convinta di poter e voler vincere la partita.

Dopo il K.O. contro i comaschi sono nati già i primi problemi per Maurizio Sarri che ora dovrà valutare il modo di tornare a far splendere la squadra.

Lazio, Sarri contro tutti: svela tutti i problemi

Sarri non è per niente contento di come la Lazio abbia gestito la prima partita e delle enormi difficoltà a cui ha dovuto assistere senza poter mettere una pezza a tutto quello che di negativo ha visto nel corso dei 90 minuti del Sinigaglia.

“Speriamo sia una brutta giornata da parte nostra e che questo differenziale tecnico non sia reale“, ha detto Sarri ai microfoni di Sky Sport dopo la partita, ribadendo che “un po’ me l’aspettavo ma così è troppo…“.

“Le nostre decisioni in campo sono state disastrose e hanno pesato tantissimo“, ha poi concluso Maurizio Sarri, sembrato estremamente nervoso e deluso per la prestazione messa in campo dalla sua squadra contro il Como.

Dimissioni Sarri? Gira una strana voce sul mister

Dopo la sconfitta contro il Como sui social si è tornato a parlare delle dimissioni di Sarri dalla Lazio. Già se ne era abbondantemente parlato quando è stato annunciato il blocco del mercato per la Lazio e le voci erano state, poi, prontamente smentite.

E così sarà. Maurizio Sarri resterà l’allenatore dell Lazio fino alla fine della stagione a meno che la società non deciderà di cambiare allenatore e di esonerarlo per ripartire da un altro progetto tecnico.