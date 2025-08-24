Singo in Serie A: ritorna per 35 milioni di euro

La bomba di calciomercato riguarda il ritorno a casa di Wilfried Singo, dopo aver passato gran parte della sua giovinezza in Italia.

Dal 2019 fino al 2023 e nel bel mezzo della sua crescita che gli ha permesso di essere dov’è ora, Wilfried Singo ha praticamente vissuto tra le giovanili del Torino fino al grande salto in Serie A, che ha portato poi al trasferimento al Monaco dove gioca dall’estate del 2023.

Un passaggio che dal Torino al club monegasco si è praticamente consumato per circa 10 milioni di euro. Cifre totalmente diverse da quelle che chiede oggi il Monaco ma che permettono al giocatore di far rientro in Serie A e con una soluzione da 35 milioni di euro. Con la Coppa d’Africa da giocare, ma con la voglia di tornare in Serie A, il Monaco sarebbe disposto a cederlo di nuovo in Italia, per giocare in uno dei club che mette nel mirino il sogno Scudetto, dopo aver visto trionfare il Napoli – altra squadra che aveva attenzionato il difensore ex Torino – nella passata stagione.

Singo ha nostalgia dell’Italia: c’è forte concorrenza

C’è forte concorrenza per Wilfried Singo che avrebbe nostalgia dell’Italia. Stando a ciò che riferiscono da L’Equipe, direttamente quindi dalla Francia, il Monaco starebbe spingendo via l’ex Torino che, da quando ha lasciato il club granata, ha trovato sì una dimensione più elevata considerando il prestigio del club monegasco, ma non trovando i livelli altissimi che sperava.

Stessi livelli che potrebbe trovarli in Serie A, di fronte a quella che è l’operazione da 35 milioni di euro almeno che chiedono da Monaco.

Ma non c’è soltanto uno dei top club italiani a volere Singo. Sulle sue tracce anche il Galatasaray che, scatenato sul mercato, completerebbe la sua rosa con un altro colpo in difesa.

Chi prende Singo? Due ipotesi in Serie A

Un’ipotesi concreta in Serie A per Wilfried Singo è quella che coinvolge il Milan. Chiesto un difensore, nel vertice di mercato tra Allegri e la dirigenza rossonera e potrebbe trovarsi in Singo che, duttile come difensore, potrebbe occupare sia il ruolo da centrale difensivo che da terzino destro. Ma servono 35 milioni di euro che il Milan in questo momento pure dovrebbe spendere per la punta.

Discorso diverso per la Juventus che in questo momento è più concentrata sul nuovo centrocampista da prendere, tenendo sempre conto che Dusan Vlahovic sta bloccando tutto in chiave ingaggio. Sono i 12 milioni di euro del suo contratto a frenare le cose sugli obiettivi di mercato che la Juve vuole realizzare per dare a Tudor una rosa completa e all’altezza delle competizioni che deve affrontare in questo 2025/2026 che ha ufficialmente avuto il “via”.