Italiano sgancia la bomba in diretta: “Siamo condizionati”, il motivo

Rompe il silenzio Vincenzo Italiano e punta il dito su una situazione non felice che si sta vivendo al Bologna, ma nel calcio in generale.

La sua denuncia arriva precisamente nell’intervista del post-partita rilasciata ai microfoni di Sky Sport, dopo la sconfitta contro la Roma e dopo alcuni rumors che sono circolati di recente.

La separazione da Dan Ndoye e da Sam Beukema, oltre ad altre situazioni che si stanno vivendo ai felsinei, hanno preoccupato e non poco lo stesso Vincenzo Italiano che ha scelto di parlare apertamente di “calciatori condizionati” da alcune scelte. Senza troppi peli sulla lingua, dopo Roma-Bologna ha fatto chiarezza su quello che è il suo pensiero a tal proposito.

La denuncia di Vincenzo Italiano: “Siamo condizionati”

Non fa riferimento ad una situazione nello specifico, Vincenzo Italiano, quando parla del “sentirsi condizionato” da quello che è ciò che succede nelle prime partite di questo campionato che ha visto iniziare non proprio nel migliore dei modi sia la stagione del Bologna, che quella di Ciro Immobile.

Da un lato la sconfitta, la prima di questo campionato della squadra campione dell’ultima Coppa Italia ottenuta nella passata stagione, dall’altro quella che è la situazione su Ciro Immobile, sul quale dovranno essere svolti gli esami strumentali. Ma è di calciomercato che parla Vincenzo Italiano quando risponde alle domande del post-partita.

Su Lucumi, ma facendo riferimento a tutte quelle che sono le situazioni di mercato fino alla fine di agosto, risponde così Italiano: “Prepariamo le gare, c’è tempo per farlo, non voglio parlare di situazioni nello specifico. È una follia totale che non si può risolvere. Presentare giocatori concentrati sul campo, che sono condizionati dal calciomercato è difficile. Qualche squadra così perderà punti, altri avranno dei problemi. È così”.

Vincenzo Italiano dopo la Roma: “È follia pura”

Vincenzo Italiano ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni in merito al malcontento per una sessione di calciomercato che non chiude prima dell’inizio della stagione, obbligando l’allenatore stesso ad inserire giocatori scontenti nella formazione titolare, così come il doverli escludere, in quanto condizionati dal mercato.

Lucumi non ha giocato una buona partita ed è per questo che si è acceso il dibattito sulla questione. Italiano parla di follia pura, lamentandosi sulla questione legata alla mancata chiusura del calciomercato per l’inizio della Serie A. Così come diversi suoi colleghi, preferirebbe avere la squadra al completo per la prima gara di campionato. Ma così non è e anche in quest’annata che è appena cominciata, si è scelto di far proseguire il mercato fino alla fine di agosto.