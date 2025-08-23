Serie A, colpo a sorpresa: affare lampo con l’Atalanta

Questi ultimi giorni di calciomercato potrebbero infuocarsi per via dell’asse caldissimo che si starebbe creando con Bergamo.

Stando alle ultime notizie, infatti, una grande di Serie A avrebbe seriamente messo nel mirino il giocatore dell’Atalanta, profilo duttile che grazie alle sue caratteristiche può ricoprire più zone del campo. Ed è proprio questo quello che avrebbe mosso l’allenatore a fare il suo nome, anche perché il tecnico vorrebbe aggiungere alla rosa un jolly proprio come lui per ritenerla una volta e per tutte completa e competitiva per l’inizio di questa stagione.

Colpo a sorpresa dalla Dea: affare lampo

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in uscita dell’Atalanta, che a quanto pare potrebbe chiudere un’ultima grande operazione in uscita. Ovviamente Ivan Juric non vorrebbe privarsi dell’ennesimo giocatore funzionale, ed importante, della sua rosa, ma è scontato pensare che difronte ad un interesse del genere restare indifferente, soprattutto lato ragazzo, è veramente complicato.

Per il momento parlare di affare fatto è prematuro, anche perché le parti si sarebbero appena cominciate a sentire, eppure già nei prossimi giorni qualcosa di concreto su questo fronte potrebbe cominciare a registrarsi. L’intenzione è quella di non portare la cosa per le lunghe, ed il primo a volerlo è il calciatore, che a quanto pare spingerebbe in prima persona affinché questo trasferimento si concretizzi.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, a un anno dal clamoroso scippo, il Napoli sarebbe seriamente tornato a valutare l’ingaggio di Marco Brescianini, giocatore importante ma non fondamentale nello scacchiere di Ivan Juric, cosa che invece potrebbe diventare in azzurro, visto che Antonio Conte apprezzerebbe ai massimi livelli la sua duttilità, caratteristiche che potrebbe farlo diventare per certi versi anche imprescindibile.

Trasferimento a titolo definitivo: cifre e dettagli

A un anno dall’ultima volta il Napoli ci è ricascato, andando a cercare e volere anche quest’anno Marco Brescianini per rinforzare e completare mediana e fascia di Antonio Conte. A differenza di 12 mesi fa il calciatore è oggi in forza all’Atalanta, e vale sicuramente qualcosina in più rispetto ai soldi che il club campione d’Italia avrebbe dovuto versare nelle casse del Frosinone appena retrocesso.

Al momento lato Zingonia non sarebbe arrivata ancora nessuna considerazione, ma la sensazione è che difronte alla giusta offerta l’ex Milan può partire senza troppi complimenti. Scrivono i colleghi di Sky Sport che il Napoli sarebbe pronto ad offrire 15 milioni di euro per il cartellino di Brescianini, ma l’Atalanta potrebbe arrivare la posta in palio arrivando a toccare addirittura quota 20, anche perché lo si starebbe pur sempre vendendo ad una rivale, non solo per lo Scudetto (che resta un sogno) ma anche e soprattutto per la Champions.