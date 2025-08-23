Saluta la Juve e torna in Premier: il sostituto arriva dall’Atalanta

L’esperienza del calciatore alla Juventus potrebbe terminare a poco più di sei mesi dal suo arrivo in Italia lo scorso gennaio.

Vuoi prestazioni insufficienti, vuoi errori grossolani che spesso sono costati punti importanti alla Vecchia Signora, il ragazzo non ha mai realmente convinto, a partire dalla formula e i costi con i quali è sbarcato a Torino. Già con Thiago Motta giocava con il contagocce, poi Igor Tudor l’ha definitivamente rilegato in panchina aspettando quest’estate per metterlo sul mercato e sperare di venderlo, anche perché la sua uscita sbloccherebbe l’arrivo in bianconero di un pilastro dell’Atalanta di Ivan Juric.

Saluta la Juve dopo appena 6 mesi: torna in Premier

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in uscita della Juventus, che dopo Douglas Luiz potrebbe piazzare in Premier League un altro esubero della formazione di Igor Tudor. E pensare che quando è arrivato 6 mesi fa il calciatore veniva definito addirittura un titolare, anche perché proprio in Inghilterra si era messo in mostra conquistando addirittura la Nazionale.

In Italia qualcosa è andato però storto, sennò non si spiegherebbe un rendimento del genere da parte del ragazzo, messo all’uscio della porta della Continassa e sempre più vicino al ritorno in Premier League. Le parti starebbero infatti parlando per cercare di raggiungere a stretto giro un accordo che comunque non sembrerebbe in discussione, anche perché nonostante il difensore voglia giocarsi le sue carte alla Juventus non disdegnerebbe la possibilità di tornare in patria, anche in ottica Nazionale per i prossimi Mondiali.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Sportmediaset, il Crystal Palace starebbe facendo sul serio per Lloyd Kelly, giocatore che potrebbe permettere alla Vecchia Signora di incassare circa 17 milioni di euro nel momento in cui la sua cessione in Premier League dovesse essere portata al termine.

Cessione definita: il sostituto arriva dall’Atalanta

L’uscita di Lloyd Kelly potrebbe liberare il posto in rosa ad un altro difensore, giocatore che la Juventus potrebbe andare a prelevare direttamente dai rivali dell’Atalanta.

Stando alle ultime notizie, infatti, non è assolutamente da escludere che l’inglese possa essere sostituito da Giorgio Scalvini, profilo da tempo sul taccuino non solo della dirigenza bianconera ma anche della proprietà. Ci sarà da capire una cosa soprattutto, quanto la Dea sia disposta a cedere il calciatore ad una rivale, ma molto dipenderà anche dalla volontà del ragazzo stesso, che non disdegnerebbe la possibilità di provare una nuova esperienza in carriera. A livello di cifre il discorso potrebbe aggirarsi attorno ai 40 milioni di euro, ma lo storico infortuni importante potrebbe aiutare la Juventus ad abbassare un po’ il prezzo. Staremo a vedere.