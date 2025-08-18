Calciomercato, prendono Lucumì: Juventus beffata, chi va in bianconero

Jhon Lucumi è uno dei nomi che più di tutti fa gola alle big che cercano un difensore centrale: la Juve esce dalla corsa per il colombiano.

Le ultime due settimane di mercato possono portare delle sorprese incredibili e inaspettate per tante squadre che sono alla ricerca di colpi nuovi per la propria squadra. Il mercato che riguarda i difensori è ancora in alto mare, possono muoversi ancora delle situazioni importanti che possono stravolgere il futuro dei club italiani.

Il difensore del Bologna. Jhon Lucumi, è al centro di una nuova trattativa: la Juventus viene fatta fuori dalla corsa al centrale colombiano, i bianconeri scelgono un altro difensore.

Calciomercato, il Bologna vende anche Lucumi: le ultime

Il Bologna ha perso nomi importanti in questo mercato estivo e le uscite potrebbero non essersi fermate ancora. Vincenzo Italiano sta provando a costruire una rosa forte e capace di poter competere ancora una volta ad alti livelli come negli ultimi anni ma qualche nome di spicco può essere ceduto.

Il nome di Lucumi è tornato a essere centrale nelle idee di mercato di alcuni club che sono alla ricerca di un nuovo difensore centrale.

Secondo le ultime notizie di mercato, Jhon Lucumi può lasciare subito il Bologna per intraprendere una nuova avventura che possa essere importante per la sua carriera.

Lucumi obiettivo del Sunderland: niente da fare per la Juve

Jhon Lucumi è uno dei nomi che sta seguendo il Sunderland per la prossima stagione. Il club neopromosso in Premier League sta costruendo una rosa forte e competitiva e sta pensando di fare un’offerta per il centrale del Bologna.

Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano, il Sunderland è sulle tracce di Jhon Lucumi e sta provando a chiudere in fretta la trattativa. Il centrale colombiano è stato uno dei migliori del Bologna della passata stagione e ora è tornato a essere un uomo mercato.

La Juventus lo ha seguito per settimane e pianificava di tornare alla carica negli ultimi giorni di agosto ma non lo farà. Il Sunderland sta pensando di offrire 22 milioni di euro al Bologna e un contratto quadruplicato (circa 4 milioni di euro) a Lucumi per convincerlo a trasferirsi.

Juventus, niente Lucumi: arriva un inglese

La Juventus non prenderà Jhon Lucumi dal Bologna, con il Sunderland che sta per tentare l’assalto al centrale colombiano che può accettare l’offerta degli inglesi e non prendere in considerazione la Juventus.

Lucumi al Sunderland sblocca un altro nome per la Juventus: nel mirino c’è Charlie Cresswell del Tolosa, difensore inglese classe 2002 che Comolli segue da vicino e vorrebbe regalare a Tudor.