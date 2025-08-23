Inter, colpo in difesa: lo manda Mourinho, affare da 20MLN

Dopo Andy Diouf l’Inter potrebbe mettere a disposizione di Christian Chivu l’ultimo regalo d questo calciomercato.

Stando alle ultime notizie, infatti, è intenzione della dirigenza nerazzurra rinforzare e completare la difesa del tecnico rumeno con un profilo giovane e di prospettiva. Per questo motivo il presidente, ed azionista, Giuseppe Marotta avrebbe bussato alla porta del Fenerbahce di Mourinho chiedendo informazioni per uno dei ragazzi più interessanti di tutta la formazione gialloblù.

Dopo un momento iniziale di rifiuto totale il club di Istanbul avrebbe aperto a questa cessione, con l’Inter che non se lo sarebbe fatto ripetere una seconda volta.

L’Inter chiude il mercato con un colpo in difesa

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata dell’Inter, che in questi ultimi 10 giorni potrebbe regalare almeno un altro rinforzo a Christian Chivu. Dopo Andy Diouf la dirigenza nerazzurra starebbe infatti lavorando per un giovane difensore, perno del reparto arretrato del Fenerbahce di Jose Mourinho.

Al momento le parti non avrebbero ancora raggiunto un accordo, ma la sensazione è che presto la situazione si sbloccherà, anche perché venuto a conoscenza di questo interesse il ragazzo starebbe spingendo in prima persona per riuscire a vestire la maglia dell’Inter a partire da questa stagione. Il club di Istanbul, comunque, si conferma essere un osso particolarmente duro da convincere, ma a sorpresa José Mourinho potrebbe chiudere un occhio ed aprire alla cessione del suo calciatore al club nerazzurro, con il quale è rimasto in più che ottimi rapporti.

Stando duque a quanto riportato dai colleghi del Corriere dello Sport, in questi ultimi giorni di calciomercato l’Inter starebbe cercando in tutti i modi di anticipare la concorrenza per Yusuf Akcicek, difensore turco classe 2006 per il quale avrebbe addirittura anche già presentato una prima offerta ufficiale. Sul talento del Fenerbahce si sarebbe registrato anche l’interesse di PSG e di alcune squadra di Bundesliga.

Mou lo manda all’Inter: affare da 20MLN

Tra Paris Saint Germain e Inter José Mourinho preferisce sempre la seconda, motivo per il quale semmai dovesse trovarsi costretto a cedere Yusuf Akcicek lo manderà dai nerazzurri, che comunque negli scorsi giorni si sarebbero fatti avanti con una proposta importante al Fenerbahce.

Scrivono infatti i colleghi del Corriere dello Sport che l’Inter avrebbe presentato un’offerta da 20 milioni di euro per il cartellino del classe 2006, prontamente rifiutata dal club di Istanbul che punta a trattenere in Turchia il calciatore per almeno un’altra stagione. A questo punto il pressing interista potrebbe diventare sempre più asfissiante, col Fenerbahce che a quel punto non potrebbe fare altro che lasciare la decisione in mano al calciatore.