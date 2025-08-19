Inter: il nuovo acquisto dalla Fiorentina, costa 10 mln

Chi sarà il prossimo acquisto dell’Inter? Dopo i no per Lookman e Koné, blindati da Atalanta e Roma, adesso i nerazzurri sono a caccia di altre opportunità. Una di queste potrebbe arrivare dalla Fiorentina.

Con il contratto in scadenza a giugno 2026, il calciatore è pronto a spingere per chiudere in anticipo la sua avventura con i viola.

Ecco perché anche l’Inter può farci un pensierino, visto che cerca un giocatore proprio in quel reparto: ecco di chi stiamo parlando.

Alla ricerca di opportunità low cost, da prendere in questa sessione di mercato, i nerazzurri sono pronti a valutare l’ingaggio del calciatore della Fiorentina che è pronto a lasciare i viola in questa sessione 2025.

Calciomercato Inter: nuovo acquisto dalla Fiorentina?

Valutazioni in corso da parte del club che sta ragionando su questo possibile affare che vede il centrocampista della Fiorentina nel mirino dei nerazzurri.

Con il contratto in scadenza a giugno 2026, c’è l’opzione di rinonvo fino al 2027 al determinarsi di alcuni obiettivi come il raggiungimento di almeno 25 presenze nel prossimo campionato.

Ecco perché ad oggi i viola prendono tempo riguardo il rinnovo. Una situazione di stallo che non sta piacendo al ragazzo che potrebbe cogliere l’opportunità di lasciare Firenze subito.

Il suo prezzo è di almeno 10 milioni di euro: un’occasione per l’Inter che cerca un centrocampista?

Un nome a sorpresa che potrebbe rappresentare il colpo per Marotta che lo conosce molto bene, visto che lo prese giovanissimo dal Genoa per porlarlo alla Juventus.

Mandragora all’Inter? La Fiorentina fissa il prezzo

Tema di discussione, in casa Fiorentina, il rinnovo di Rolando Mandragora che è attualmente in standby. Infatti, secondo quanto riportato da tmw, al momento l’intenzione è quella di rinviare ogni discorso a fine mercato.

Questa situazione non convince tanto il giocatore e i suoia genti che sono pronti a valutare anche un addio anticipato. I viola hanno fissato il prezzo di Mandragora che è di appena 10 milioni di euro.

Ecco perché non è da escludere l’inserimento da parte dell’Inter che è pronta a valutare l’eventuale affare di mercato visto che la squadra cerca proprio un centrocampista con le caratteristiche dell’ex Torino. Può essere un colpo low cost da chiudere negli ultimi giorni di agosto, proprio nel caso in cui non dovesse arrivare nessuno prima.