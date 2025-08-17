Sfuma l’ultimo acquisto, mercato chiuso: lo sfogo dell’allenatore

Mancano ancora un paio di settimane alla chiusura del mercato estivo, eppure una società italiana sembra essersi tirata fuori per i prossimi acquisti.

In questo momento ci sono tante trattative che vanno avanti in entrata e uscite per diversi club in Italia, eccetto la Lazio che fino al prossimo gennaio 2026 è con il mercato bloccato. Ma adesso anche un’altra società di Serie A sembra essersi triata fuori dal mercato perché si parla di questa possibilità di accendere il mercato italiano nelle ultime settimane, ma non per un club.

Perché c’è un’altra società che non sembra avere intenzione di fare altro e spingersi per fare nuovi acquisti. Arrivano conferme che riguardano proprio la scelta che è stata presa e anche annunciata ai tifosi che dopo diversi colpi importanti adesso non dovranno aspettarsi nuovi rinforzi.

Si conclude quindi il mercato in entrata per un club di Serie A che non farà altri acquisti. Il club ha comunicato al suo allenatore la decisione che è stata accettata perché la volontà è quella di provare a lavorare tutti uniti verso lo stesso obiettivo, crescere ed ottenere grandi risultati.

Calciomercato: trattative chiuse in entrata

Niente da fare, il mercato per il club italiano sembra davvero chiuso perché arrivano delle novità ora riguardo il trasferimento di altri giocatori che sicuramente al momento non andranno a giocare per il Como che si è tirato fuori da ogni trattativa in entrata.

Arrivano le ultimissime notizie in merito proprio alla scelta che è stata presa, perché a dare l’annuncio è stato lo stesso tecnico del Como, il giovane allenatore Cesc Fabregas ha parlato in conferenza stampa dopo la partita vinta di Coppa Italia e si è soffermato anche sul mercato, commentando la possibilità che il club intervenga ancora su altri giocatori.

Niente da fare però perché il Como non comprerà altri giocatori, Fabregas stesso ha annunciato che in questo momento la squadra è a posto così e non farà altri tentativi per andare a migliorare la rosa con nuovi acquisti. Così facendo sono zero le posibilità di vedere Nico Paz lontano dal Como.