L’Atletico vende Sorloth in Serie A: prestito con opzione di riscatto

L’Atletico Madrid pare aver deciso di voler puntare su un nuovo centravanti e questo spinge Sorloth in Serie A.

Se da una parte pare essersi sistemato il Milan con l’acquisto di Victor Boniface, in arrivo in un’operazione messa in piedi dal club rossonero in pochi giorni, ci sono dall’altra parte altre due-tre squadre in Italia che cercano un centravanti.

Il bomber norvegese, brutto vecchio recente ricordo della nostra Italia per quella che fu la vittoria della Norvegia che sta complicando le cose in ottica qualificazione al Mondiale 2026, potrebbe quindi approdare nel campionato italiano. Una delle big di Serie A cerca un nuovo numero nove e, di fronte all’occasione di calciomercato per le cifre che chiedono da Madrid, non è da escludere l’arrivo nel giro della prima o della seconda giornata di campionato.

Serie A, Sorloth si sblocca col prestito: l’opzione

La Serie A sta per partire, i campioni d’Italia apriranno il campionato nella sfida che si gioca tra la squadra neo-promossa del Sassuolo e appunto la formazione che ha vinto il campionato 2024/2025.

A pochi giorni dall’inizio del nuovo campionato italiano, sono ancora da sistemare molte cose per alcuni club ai vertici della classifica. O, perlomeno quelli che ambiscono a quelle posizioni lì, ottenibili attraverso colpi di calciomercato come quello di Alexander Sorloth.

Il centravanti norvegese è un vecchio pallino di alcuni club italiani. Di fronte alle volontà dell’Atletico Madrid legate alla cessione che hanno svelato da Fichajes.net, le cifre e la formula dell’operazione potrebbe essere vantaggiosa per chi lo prenderà. I Colchoneros, infatti, si separeranno da Sorloth per una cifra intorno ai 25-30 milioni di euro, ma a quanto pare aprendo al prestito con la possibilità di far decidere al club italiano che lo prenderà se riscattarlo o meno alla fine del campionato 2026.

Chi prende Sorloth in Serie A? Due club ci pensano concretamente

Le ipotesi più accreditate per Sorloth in Serie A sono quelle legate al Napoli e alla Roma, per diversi motivi. Da un lato c’è il Napoli che ha bisogno di sostituire Lukaku e magari, prendendo in prestito un calciatore come il norvegese, capirà poi se varrà o meno la pena riscattarlo a fine anno, liberando Lukaku stesso tra gennaio e giugno. Poi c’è anche la Roma, con la situazione Dovbyk tutta da risolvere.

Il bomber ucraino non rientra tra i piani di Gian Piero Gasperini. Mandando via Dovbyk, ci sarà bisogno di dare a Ferguson un’alternativa davanti per quello che sarà il ruolo di centravanti che Gasperini andrà a roteare, come gli succedeva alla Dea, avendo entrambi gli attaccanti sullo stesso livello. Così come per il Napoli, a convincere la Roma potrebbe essere la possibilità di prenderlo in prestito. Interesse su Sorloth si registra anche da parte di alcuni club di Premier League.