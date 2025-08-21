Boniface al Milan sblocca Gimenez: il Bebote è il colpo Scudetto

La rivoluzione al Milan parte dall’attaccante e c’è chi non avrà più spazio in rossonero, una volta arrivato Victor Boniface.

Le cose col Bebote Gimenez non sono mai andate per il verso giusto, considerando che nonostante un buon impatto avuto sul calcio italiano, nell’annata disastrosa vissuta al Milan, non ha ben figurato dal suo arrivo al Feyenoord. La seconda parte dei suoi sei mesi vissuti in rossonero, specialmente, sono stati “da incubo”. E allora ecco che il Milan, lasciandolo partire, dà modo ad Allegri di trovarsi con Victor Boniface, finanziandosi oltretutto il colpo.

Cerca qualcosa in più di un semplice ruolo marginale in rossonero, Santiago Gimenez ed è per questo che, come hanno fatto sapere da MilanistiChannel, l’agente starebbe lavorando alla cessione del suo assistito. Un addio che per il Bebote Gimenez potrebbe arrivare con permanenza comunque in Serie A.

Boniface verso la fumata bianca: che succederà con Gimenez

Per Victor Boniface si va verso la fumata bianca, con il Milan che si assicura il proprio nuovo numero nove, dopo la ricerca fatta tra Vlahovic, Hojlund e tanti altri centravanti. Una ricerca costante che ha messo in chiaro ed in evidenza una cosa: il Bebote Gimenez non ha davvero mai convinto Allegri.

È per questo che, come fa sapere la stessa fonte, sarebbe stato chiesto dal Milan di trovare squadra a Gimenez, direttamente al suo agente Rafaela Pimenta. A cifre ben delineate, con la volontà di separarsi dopo soltanto sei mesi dal suo acquisto dal Feyenoord, l’esperienza del messicano pare finita in rossonero. Ma non in Serie A.

Perché, se si considera l’esigenza da parte di diversi club di prendere una nuova punta in Serie A, il Bebote Gimenez potrebbe fare al caso proprio delle stesse squadre italiane. E il Milan non chiuderà le porte a nessuna proposta, se sarà valida e alle cifre che chiedono i rossoneri. Anche se poi dovessero ritrovarselo come avversario per l’accesissima lotta al titolo che ci sarà.

Chi prende Gimenez in Serie A: le cifre e la destinazione

Santiago Gimenez è il colpo a sorpresa che può concretizzarsi in Serie A, adesso che il Milan lo ha messo alle porte. Fissando una cifra che dovrà essere almeno superiore rispetto ai 28 milioni di euro che, di base, il club rossonero vorrà incassare. Poi ci sono le condizioni dell’operazione, che potrebbero riguardare un prestito con opzione oppure obbligo di riscatto. E la destinazione può essere in Italia.

A prendere Gimenez potrebbe essere il Napoli, a caccia di un sostituto di Lukaku. Dopo aver già preso Okafor a gennaio, di fronte all’esigenza di scegliersi un nuovo esterno dopo l’addio di Kvara, il Napoli potrebbe tornare a trattare col Milan per un altro prestito con riscatto a 30 milioni di euro che porta al calciatore che sognava di giocare al Maradona e si è trovato a sbagliare un rigore che, per la parata di Meret, risultò anche decisivo al fine della partita. Un arrivo che risulterebbe gradito, oltretutto, dall’ex bomber del Feyenoord.