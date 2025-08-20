Lookman torna in Italia e lascia l’Atalanta: ha l’accordo con un club

di

Potrebbe essere giunto ormai alla fine il caso Ademola Lookman con il giocatore pronto a pagare caro il prezzo per essersi schierato contro l’Atalanta per voler firmare con l’Inter.

Il calciatore è entrato in rottura con l’Atalanta per aver chiesto in maniera ufficiale e con un comunicato social la cessione all’Inter, ma i due club non si sono mai accordati tra loro perché la richiesta della Dea era di 55 milioni di euro e l’Inter compresi bonus non ha mai superato di 45 milioni.

Uno stallo durato per quasi un mese e che ha messo nei guai Lookman che ha lasciato l’Italia senza dare spiegazioni all’Atalanta non presentandosi agli allenamento. Adesso, a pochi giorni dalla chiusura del mercato estivo il giocatore rischia di restare ‘prigioniero’ visto che non sembrano esserci club disposti a puntare su di lui.

Ademola Lookman
Ademola Lookman: salta il trasferimento all’Inter (LaPresse) – calciomercato24.com

Occhio a quello che può accadere ora tra Lookman e l’Atalanta visto che il giocatore è tornato in Italia e al centro sportivo di Zingonia per riprendere gli allenamenti con il club bergamasco, sperando di ottenere un’offerta importante che possa portarlo via da Bergamo e giocare per una nuova squadra.

Calciomercato: Lookman lascia l’Atalanta per un altro club

Ci sono delle novità che arrivano e riguardano proprio il futuro di Ademola Lookman pronto a firmare con un altro club nei giorni finali di mercato estivo.

lookman
Calciomercato: Lookman lascia l’Atalanta per un altro club (la presse foto) – calciomercato24

Occhio alle occasioni che possono aprirsi per il giocatore bergamasco perché su di lui c’è il forte interesse di Milan, Napoli e Juventus ora che possono pensare di chiudere il colpo Lookman dopo che l’Inter ha comunicato ufficialmente al club bergamasco e al giocatore di essere fuori dalla corsa per il suo acquisto.

Potrebbe esserci una mossa a sorpresa ora perché uno dei club tra Milan e Napoli possono puntare su Lookman considerando quello che è accaduto con l’Inter e che può portare l’Atalanta a dare il via libera per la cessione del giocatore nelle ultime ore di mercato.

Gestione cookie