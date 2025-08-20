Lookman torna in Italia e lascia l’Atalanta: ha l’accordo con un club

Potrebbe essere giunto ormai alla fine il caso Ademola Lookman con il giocatore pronto a pagare caro il prezzo per essersi schierato contro l’Atalanta per voler firmare con l’Inter.

Il calciatore è entrato in rottura con l’Atalanta per aver chiesto in maniera ufficiale e con un comunicato social la cessione all’Inter, ma i due club non si sono mai accordati tra loro perché la richiesta della Dea era di 55 milioni di euro e l’Inter compresi bonus non ha mai superato di 45 milioni.

Uno stallo durato per quasi un mese e che ha messo nei guai Lookman che ha lasciato l’Italia senza dare spiegazioni all’Atalanta non presentandosi agli allenamento. Adesso, a pochi giorni dalla chiusura del mercato estivo il giocatore rischia di restare ‘prigioniero’ visto che non sembrano esserci club disposti a puntare su di lui.

Occhio a quello che può accadere ora tra Lookman e l’Atalanta visto che il giocatore è tornato in Italia e al centro sportivo di Zingonia per riprendere gli allenamenti con il club bergamasco, sperando di ottenere un’offerta importante che possa portarlo via da Bergamo e giocare per una nuova squadra.

Calciomercato: Lookman lascia l’Atalanta per un altro club

Ci sono delle novità che arrivano e riguardano proprio il futuro di Ademola Lookman pronto a firmare con un altro club nei giorni finali di mercato estivo.

Occhio alle occasioni che possono aprirsi per il giocatore bergamasco perché su di lui c’è il forte interesse di Milan, Napoli e Juventus ora che possono pensare di chiudere il colpo Lookman dopo che l’Inter ha comunicato ufficialmente al club bergamasco e al giocatore di essere fuori dalla corsa per il suo acquisto.

Potrebbe esserci una mossa a sorpresa ora perché uno dei club tra Milan e Napoli possono puntare su Lookman considerando quello che è accaduto con l’Inter e che può portare l’Atalanta a dare il via libera per la cessione del giocatore nelle ultime ore di mercato.