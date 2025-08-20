Calciomercato: 25 mln per l’attaccante, arriva dal Monaco

Svolta in attacco per il club italiano, che è pronto ad investire 25 milioni per prendere il giovane bomber del Monaco. Ecco le ultimissime notizie riguardo questa operazione, che può dare i suoi frutti già nelle prossime ore.

Alla spasmodica ricerca di un nuovo attaccante, il club dopo aver valutato profili italiani si è messo alla ricerca di altri calciatori. Uno di questi arriva dal Principato, con il Monaco pronto a trattare la cessione del proprio calciatore.

Ci sono le condizioni per portare in Serie A il nigeriano, naturalizzato francese, che ha tutte le caratteristiche che il club cerca per completare il proprio reparto offensivo, che può già contare su calciatori di una certa caratura.

Manca solo l’ultimo tassello con la dirigenza pronta ad investire su un giovane talento, che in mano all’allenatore può esplodere definitivamente. Ecco di chi stiamo parlando.

E’ l’edizione odierna del Corriere dello Sport a lanciare l’indiscrezione di mercato che riguarda il club di Serie A, che da settimane è alla ricerca di un nuovo attaccante. Alla fine, quasi clamorosamente, la scelta potrebbe ricadere sul classe 2006, che ha una valutazione di 25 milioni di euro. L’idea della società è quella di prendere un giovane talento, che in un contesto come quello che il club sta costruendo, può crescere ed esplodere con calma.

Calciomercato: dal Monaco alla Serie A, chi stanno prendendo

Dopo le voci su Embolo, accostato a Milan, Napoli e Roma, adesso un altro calciatore di proprietà del Monaco è finito nel mirino di una squadra italiana.

La società del Principato, che in questi anni ha investito tanto sui giovani talenti, ha messo in evidenza un altro calciatore interessante, di appena 19 anni.

Questa volta è la Fiorentina a voler puntare su questo profilo, per completare l’attacco con Dzeko e Kean. Ecco tutti i dettagli su questa operazione.

George Ilenikhena alla Fiorentina: costa 25 mln

Daniele Pradé è a lavoro per portare alla Fiorentina George Ilenikhena, diciannovenne di proprietà del Monaco che ha segnato 6 gol nell’ultima stagione di cui 2 in Champions League.

Forte fisicamente, è molto veloce ed anche tecnico. Deve ancora crescere e migliorare, in questi anni si è diviso tra Francia e Belgio prima di trasferirsi nel Principato, con il Monaco che ha investito 19 milioni di euro per acquistarlo. Adesso ne chiede 25 per cederlo con Pradé e Goretti che valutano attentamente l’occasione.