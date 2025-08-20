Affare Milan-Atalanta: così si sblocca il colpo Ederson

L’affare riguarda sia il Milan che l’Atalanta ed è così che va a sbloccarsi quello che è il colpo Ederson.

Il calciomercato sull’asse Milano-Bergamo viene spiegato da La Gazzetta dello Sport, svelando quello che a sorpresa diventa l’obiettivo numero uno per il centrocampo.

Le valutazioni di mercato sono chiare e il Milan, che spedisce il proprio centrocampista all’Atalanta, lo fa per cifre già chiare a tutti. Anche il Napoli si era interessato all’operazione sul centrocampista, mollando poi la pista. Difficile pensare che rientrerà in corsa per Musah, considerando che gli azzurri hanno urgente bisogno di prendere una punta centrale. Sul sesto centrocampista della rosa saranno fatte poi valutazioni low cost al club campione d’Italia e nelle occasioni di calciomercato che si presenteranno nei giorni finali della sessione estiva.

Calciomercato: affare Milan-Atalanta, effetto domino su Ederson

L’arrivo di Musah all’Atalanta libera molto probabilmente Ederson. In verità, come spiega la rosea, l’arrivo del calciatore statunitense arriverebbe a prescindere dalle volontà o meno del brasiliano che, corteggiato da mezza Europa, vede possibile il suo trasferimento in un top club d’Italia che gioca la Champions come l’Atalanta, sì, ma lotterà per lo Scudetto al contrario della Dea che ha fissato già l’obiettivo di andare in Champions ancora un altro anno.

Con l’acquisto di Musah all’Atalanta, si riaccendono quelli che sono gli scenari interessanti per chi vorrà riprovarci su Ederson.

Le cifre sono sempre le stesse, con la Dea che non svenderà il proprio talento. Si tratta della possibilità di vedere il trasferimento di Ederson, sempre con destinazione in Italia, per 60 milioni di euro. Le pretendenti restano però avvisate: l’Atalanta non ha urgenza di venderlo. Dipenderà soltanto dalle sue volontà, con la Dea che si vuole far trovare pronta, come si è fatta provare pronta per Nikola Krstovic dopo l’addio di Retegui.

La destinazione di Ederson: due club in Serie A

Ci sono due club in Serie A, nella possibilità di vedere Ederson ancora in Italia. La società orobica sta lavorando sia al mercato in entrata che in uscita e il nome di Musah porterebbe alla possibile separazione del brasiliano. Sulle tracce di Ederson resta vivo l’interesse sia della Juventus che dell’Inter. Ma bisogna andare con ordine.

In questo momento l’Inter non vede uscite e il nome di Ederson era un’idea per il post Calhanoglu. Discorso diverso, invece, per la Juventus. I bianconeri stanno per salutare Douglas Luiz e, al posto dell’ex Aston Villa e per il doppio della cifra per cui lo cedono, potrebbero veder registrato un ritorno di fiamma per Ederson. A Comolli l’arduo compito di spendere meno di quanto fu speso per Koopmeiners un anno fa.