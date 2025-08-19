Svolta Lookman, firmerà con un altro club a mercato chiuso

Il mercato può portare a delle scelte a sorpresa per il futuro di Ademola Lookman perché il calciatore che ha rotto i rapporti con l’Atalanta.

L’attaccante nigeriano è tornato in Italia dopo settimane fuori dove, senza dare spiegazioni all’Atalanta, ha deciso di andare via con la volontà di mettere pressioni al club bergamasco per far trovare l’accordo con l’Inter che aveva fatto una prpposta molto importante economicamente che aveva convinto Lookman ad accettare e chiedere la cessione al club nerazzurro.

Ci sono delle novità che arrivano e riguardano quello che è accaduto nelle ultime ore perché Lookman è tornato in Italia dopo che l’Inter gli ha comunicato che non provare più ad acquistarlo. Ecco che ora possono cambiare le cose con l’Atalanta che ha preso una decisione.

In questo momento ci sono conferme che riguardano quello che è accaduto, con Lookman che è tornato in Italia e al centro sportivo dell’Atalanta a Zingonia per tornare ad allenarsi, ma il club gli ha comunicato che non si potrà allenare con la squadra ma dovrà farlo in maniera individuale.

Atalanta: Lookman firmerà in un altro club all’estero

Non sembrano esserci speranze in questo momento per Lookman di firmare con un altro club in Italia come sperava, perché adesso l’Atalanta ha in pugno la situazione e si prepara a vendere il giocatore all’estero.

Lookman continuerà ora ad allenarsi individualmente all’interno del centro sportivo fino al 2 settembre, giorno dopo la fine del calciomercato estivo e poi si potranno fare valutazioni con l’Atalanta che può o reintegrarlo in rosa o venderlo all’estero.

Dove? In Turchia sarà ancora aperto a differenza dei principali campionati d’Europa il mercato in entrata e proprio un club turco potrebbe convincere Lookman a firmare per mettersi alle spalle l’avventura con Atalanta.