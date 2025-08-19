Renato Veiga in Serie A: niente Juve, dove sta andando

Fuori dai piani del Chelsea, Renato Veiga spinge per il ritorno in Serie A. Ecco le ultimissime sul futuro del difensore, che adesso è entrato nel mirino di un’altra squadra italiana: ecco quale.

Ritorno al passato per Veiga, che si è trovato bene in Italia. Il difensore, insieme al suo entourage, è pronto a valutare una nuova offerta da parte di un’altra big di Serie A, che l’ha cercato dopo la Juventus.

I bianconeri, che al momento sono bloccati a causa delle mancate cessioni di alcuni esuberi, avevano già puntato il calciatore che sperava nel ritorno a Torino. Purtroppo a causa di altre necessità, Comolli ha messo in standby l’affare.

Ecco perché ad approfittare dell’occasione può essere un’altra squadra italiana, interessata a Renato Veiga.

renato veiga
Renato Veiga (la presse foto) – calciomercato24

E’ l’edizione odierna del Corriere dello Sport a lanciare questa voce relativa al possibile ritorno in Italia del difensore del Chelsea. Maresca, che ha deciso di non puntare su di lui, è a lavoro per trovargli una nuova sistemazione.

Nella stagione che porterà al Mondiale, Renato Veiga vuole una squadra che possa dargli fiducia e minutaggio per conquistare spazio nella Nazionale portoghese.

L’opportunità di giocare può arrivare di nuovo dalla Serie A?

Juventus fuori dai giochi: dove può andare Renato Veiga

Per il momento i bianconeri hanno altre priorità, sono a lavoro per chiudere tre colpi: Molina, Zhegrova e Kolo Muani. Hanno messo da parte l’arrivo del centrale difensivo, anche perché nel pacchetto arretrato non c’è stata nessuna cessione, con Kelly che ha deciso di proseguire la sua avventura a Torino.

Adesso, quindi, si fa dura per Renato Veiga che sperava nel ritorno alla Juventus. Il difensore portoghese, dunque, dovrà valutare altre proposte.

Alcune, clamorosamente, possono arrivare sempre dall’Italia. Infatti, nei dialoghi avuti di recente è sputato fuori anche il nome del portoghese per l’Inter che è alla ricerca di un nuovo vice Bastoni.

renato veiga inter
Niente Juve: Renato Veiga va all’Inter? (la presse foto) – calciomercato24

Renato Veiga Inter: cosa c’è di vero

Alla ricerca di un difensore centrale, a Marotta e Ausilio piace sempre Chalobah del Chelsea. Il calciatore, che è partito titolare nella prima di Premier dei Blues contro il Crystal Palace, non dovrebbe muoversi da Londra.

E nei colloqui avuto con i dirigenti inglesi, è emersa un’altra pista di mercato. Infatti, i Blues sono pronti ad offrire all’Inter Renato Veiga che è destinato a partire visto che non rientra nei piani di Maresca. Valutazioni in corso in casa nerazzurra, con la società che dovrà valutare su quale difensore puntare per la nuova stagione.

renato veiga
Renato Veiga Inter (la presse foto) – calciomercato24
