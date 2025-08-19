Renato Veiga in Serie A: niente Juve, dove sta andando

Fuori dai piani del Chelsea, Renato Veiga spinge per il ritorno in Serie A. Ecco le ultimissime sul futuro del difensore, che adesso è entrato nel mirino di un’altra squadra italiana: ecco quale.

Ritorno al passato per Veiga, che si è trovato bene in Italia. Il difensore, insieme al suo entourage, è pronto a valutare una nuova offerta da parte di un’altra big di Serie A, che l’ha cercato dopo la Juventus.

I bianconeri, che al momento sono bloccati a causa delle mancate cessioni di alcuni esuberi, avevano già puntato il calciatore che sperava nel ritorno a Torino. Purtroppo a causa di altre necessità, Comolli ha messo in standby l’affare.

Ecco perché ad approfittare dell’occasione può essere un’altra squadra italiana, interessata a Renato Veiga.

E’ l’edizione odierna del Corriere dello Sport a lanciare questa voce relativa al possibile ritorno in Italia del difensore del Chelsea. Maresca, che ha deciso di non puntare su di lui, è a lavoro per trovargli una nuova sistemazione.

Nella stagione che porterà al Mondiale, Renato Veiga vuole una squadra che possa dargli fiducia e minutaggio per conquistare spazio nella Nazionale portoghese.

L’opportunità di giocare può arrivare di nuovo dalla Serie A?

Juventus fuori dai giochi: dove può andare Renato Veiga

Per il momento i bianconeri hanno altre priorità, sono a lavoro per chiudere tre colpi: Molina, Zhegrova e Kolo Muani. Hanno messo da parte l’arrivo del centrale difensivo, anche perché nel pacchetto arretrato non c’è stata nessuna cessione, con Kelly che ha deciso di proseguire la sua avventura a Torino.

Adesso, quindi, si fa dura per Renato Veiga che sperava nel ritorno alla Juventus. Il difensore portoghese, dunque, dovrà valutare altre proposte.

Alcune, clamorosamente, possono arrivare sempre dall’Italia. Infatti, nei dialoghi avuti di recente è sputato fuori anche il nome del portoghese per l’Inter che è alla ricerca di un nuovo vice Bastoni.

Renato Veiga Inter: cosa c’è di vero

Alla ricerca di un difensore centrale, a Marotta e Ausilio piace sempre Chalobah del Chelsea. Il calciatore, che è partito titolare nella prima di Premier dei Blues contro il Crystal Palace, non dovrebbe muoversi da Londra.

E nei colloqui avuto con i dirigenti inglesi, è emersa un’altra pista di mercato. Infatti, i Blues sono pronti ad offrire all’Inter Renato Veiga che è destinato a partire visto che non rientra nei piani di Maresca. Valutazioni in corso in casa nerazzurra, con la società che dovrà valutare su quale difensore puntare per la nuova stagione.