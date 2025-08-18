Pavard va al NEOM, l’Inter prende un difensore dalla Serie A: 25MLN

Il calciomercato dell’Inter è al centro di numerose trattative che possono cambiare la rosa di Chivu: va via Pavard per un nuovo difensore.

L’Inter è vicina a un nuovo cambiamento in difesa: Benjamin Pavard non rientra nei piani di Cristian Chivu che ha dato via libera alla sua eventuale cessione. Ora si aprono nuove strade per il difensore francese che vuole vivere una nuova esperienza e sta prendendo in esame le varie proposte che gli si stanno presentando di giorno in giorno.

L’Inter è pronta a cedere Pavard nei prossimi giorni e poi si fionderà sul nuovo acquisto da mettere a segno nei prossimi giorni: piace un difensore della Serie A.

Calciomercato Inter, Pavard al NEOM: l’annuncio

Benjamin Pavard non ha rispettato le aspettative che c’erano su di lui al momento dell’acquisto. È stato, sì, importante, ma non decisivo e centralissimo nel progetto di Simone Inzaghi e lo stesso lo si può dire già ora con Chivu che ha altre idee su come utilizzare la difesa.

L’addio di Pavard all’Inter aprirebbe nuovi orizzonti in casa nerazzurra. Il francese lascerebbe uno slot libero che andrà necessariamente occupato con un altro calciatore di alto livello, già esperto di Serie A e che possa inserirsi nelle rotazioni difensive di Chivu.

Secondo le ultime notizie di mercato, Pavard va verso il NEOM con Galtier che sta pressando e sta chiamando il difensore per avere subito a disposizione un nuovo centrale.

Inter, colpo dalla Serie A: torna di moda Solet

L’Inter ha deciso di dare il via libera alla cessione di Pavard e con il suo incasso andrà a prendere un altro centrale che possa dare un grande aiuto a Chivu.

Secondo quanto riferisce Footmercato, l’Inter sta pensando di nuovo a Oumar Solet per rinforzare la difesa. Il centrale dell’Udinese è stato uno dei migliori della passata stagione e ha convinto tutti nel mondo Inter.

Solet all’Inter sarebbe un colpo d’oro per i nerazzurri perché avrebbero a disposizione un difensore ancora sottovalutato e che può invece fare la differenza per le grandi qualità che ha dimostrato avere in bianconero.

Solet all’Inter: servono 25 milioni

Oumar Solet all’Inter è un nome accostato già da tempo e che ora può diventare davvero caldo nei prossimi giorni e si può concludere con tutti gli accordi ma solo a 25 milioni di euro, come da richieste dell’Udinese.

Solet ha aperto le porte all’Inter, ha già l’accordo di base con i nerazzurri sul contratto ma ora deve attendere che i due club trovino gli accordi economici giusti. Vuole fare il salto in avanti ed è pronto al trasferimento.