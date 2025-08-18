Pavard in Arabia: l’Inter lo sostituisce con un campione d’Europa

Dopo la cessione di Zalewski all’Atalanta l’Inter potrebbe a sorpresa salutare anche Benjamin Pavard, sempre più vicino all’Arabia Saudita.

A dirla tutta Christian Chivu non vorrebbe privarsi di un calciatore esperto come il francese, ma stando alle ultime notizie per un’uscita di spessore come questa è in programma un’entrata altrettanto importante, visto che per sostituire l’ex Bayern Monaco la dirigenza nerazzurra punterebbe non su un giocatore qualunque, bensì su un campione d’Europa, profilo di caratura internazionale che non avrebbe bisogno di presentazioni, visto che la sua carriera parla per sé.

Pavard in Arabia: scelto il sostituto

Benjamin Pavard potrebbe giocare in Arabia Saudita a partire dalla prossima stagione. In occasione dell’amichevole al Benito Stirpe contro la Roma, il tecnico del Neom FC Galtier è stato chiarissimo, confermando l’interesse della società per il centrale francese, che in tutto questo l’Inter valuta almeno 20 milioni di euro.

Non solo Arabia Saudita però. Pavard sarebbe infatti finito nel mirino anche di Galatasaray e Lille, motivo per il quale è facile pensare che possa davvero andare via in questo calciomercato. Allo stesso tempo Christian Chivu non vorrebbe privarsene, ma il sostituto potrebbe essere un calciatore di altrettanto carisma, qualità, ma soprattutto esperienza internazionale.

Stando alle ultime notizie, infatti, qualora l’ex Bayern Monaco dovesse davvero chiudere le valige per provare una nuova esperienza in carriera, l’Inter potrebbe a sorpresa inserirsi nei discorsi per Aymeric Laporte, classe 1994 dell’Al-Nassr, campione d’Europa con la Spagna agli ultimi Europei e sogno di mercato non solo dell’Athletic Bilbao ma anche del Como, con Cesc Fabregas che starebbe parlando in prima persona con il calciatore per convincerlo a sposare questo ambizioso progetto tecnico. La sensazione, però, è che nel momento in cui dovesse chiamare l’Inter per Laporte potrebbe non esserci altra soluzione al di fuori di quella nerazzurra.

Il nuovo difensore centrale dell’Inter

Aymeric Laporte potrebbe essere una soluzione per la difesa centrale dell’Inter nel momento in cui Benjamin Pavard dovesse salutare in direzione Arabia Saudita o Turchia. È una situazione in attesa di evoluzione, con la dirigenza nerazzurra che vorrebbe ovviamente è al lavoro per evitare di farsi trovare impreparata.

Laporte è un’opzione che stuzzica dalle parti di viale Liberazione, anche se oggi i colleghi del Corriere dello Sport hanno fatto tutt’altro nome. Hanno infatti parlato di Trevoh Chalobah, centrale inglese del Chelsea da tempo oramai nel mirino dell’Inter. In teoria l’ex Crystal Palace potrebbe e dovrebbe essere una soluzione abbordabile, perché non imprescindibile nello scacchiere di Enzo Maresca, eppure il tecnico italiano non sembrerebbe in grado di fare a meno di lui, come conferma anche la titolarità nel corso del primo weekend di Premier League. Staremo a vedere.