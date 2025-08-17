Offerta per Bastoni, va in Premier: il sostituto arriva da Barcellona

Questi ultimi giorni di calciomercato in casa Inter si potrebbero infuocare a fronte della possibile cessione di Alessandro Bastoni.

Stando alle ultime notizie, infatti, per il difensore italiano si sarebbe fatta avanti una grande di Premier League con un’offerta anche piuttosto corposa ed importante. Dalle parti di viale Liberazione non sarebbe ancora arrivata alcuna risposta ufficiale e definitiva, ma la sensazione è che si possa andare verso una clamorosa separazione con Alessandro Bastoni, anche perché il duo composto da Marotta e Ausilio avrebbe già individuato il difensore con il quale andare a sostituire il centrale italiano.

Offerta da capogiro per Alessandro Bastoni

Uno scenario del genere era impensabile, eppure si starebbe clamorosamente concretizzando. Alessandro Bastoni potrebbe a sorpresa lasciare l’Inter in questa sessione di calciomercato a fronte dell’importante e concreto interesse di una grande di Premier League.

Ovviamente Christian Chivu, area tecnica e società non vorrebbero privarsi di un calciatore del genere, ma dall’Inghilterra potrebbe arrivare presto un’offerta irrinunciabile se si considerazione la situazione economica nella quale riversa il club nerazzurro. La posta in palio è alta, anzi, altissima, quindi qualora ci dovessero essere le condizioni Alessandro Bastoni potrebbe salutare tutti ed intraprendere una nuova ed entusiasmante avventura in carriera nel campionato più bello e competitivo al mondo.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi della Gazzetta dello Sport, il Chelsea potrebbe presto presentare un’offerta da 50 milioni di euro per il 95 nerazzurro, cifra che però non basterebbe visto che la valutazione che il Biscione fa del suo difensore centrale è di almeno 80 stando a dati Transfermarkt. Una base sulla quale trattare esiste, quindi spetterà alle parti vedere e capire se ci sarà margine per trovare un accordo, con l’Inter che nel frattempo avrebbe anche già individuato il giocatore sul quale puntare nel momento in cui Bastoni dovesse andare via.

Il sostituto di Bastoni arriva da Barcellona

Il Chelsea vuole Alessandro Bastoni, ma ci sarà bisogno di ben più di 50 milioni di euro per convincere l’Inter a cederlo, anche perché stiamo parlando di un difensore di caratura internazionale, ancora giovane e titolare della Nazionale italiana. Solo per 80 milioni il club nerazzurro potrebbe cominciare a pensarci, anche se una ricerca sull’eventuale sostituto sarebbe già stata compiuta dalle parti di viale Liberazione, a conferma del fatto che qualcosa di concreto potrebbe presto accadere.

Stando alle ultime notizie, infatti, qualora Alessandro Bastoni dovesse realmente andare via, l’Inter virerebbe su Ronald Araujo del Barcellona, che per quanto possa essere importante non è una pedina fondamentale dello scacchiere di Hansi Flick. Valutato circa 35 milioni di euro dai blaugrana, l’uruguaiano potrebbe essere la soluzione ideale sulla quale fare affidamento, anche se lo storico infortuni non convince del tutto. Staremo a vedere.