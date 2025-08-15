Salta anche Koné, problemi Inter: scelto un altro centrocampista

L’Inter ha imbastito la trattativa per Manu Koné della Roma ma l’affare ora è definitivamente tramontato: scelgono un altro centrocampista.

Il mediano francese è stato uno dei più forti della Roma e dell’intera Serie A nella passata stagione, ha fatto benissimo per l’intero arco dell’annata, è stato continuo in tutte le competizioni e si è dimostrato di altissimo livello. E da qualche giorno è finito nel mirino dei nerazzurri che sono alla ricerca di un nome nuovo che possa davvero rinforzare l’11 titolare e far fare il salto di qualità all’intera rosa.

Koné all’Inter sembrava una trattativa relativamente semplice e già ben impostata ma ora la situazione si è totalmente ribaltata: l’affare salta definitivamente.

Calciomercato Inter: salta l’accordo per Koné

Il nome di Manu Koné era diventato principale nelle idee di mercato dell’Inter che aveva intenzione di prendere un altro centrocampista per rinforzare ancora di più la mediana dopo che il colpo Lookman si era impantanato e diventato complesso.

Nei giorni scorsi è stata imbastita una trattativa con la Roma per l’innesto di Koné, con il centrocampista francese che aveva dato il suo ok al trasferimento: ma l’affare si è complicato nelle ultime ore.

Secondo le ultime notizie di mercato, l’Inter non chiuderà il colpo Manu Koné con la Roma: l’affare è definitivamente saltato dopo che la trattativa sembrava a buon punto.

Inter, salta Koné: l’annuncio di Sky Sport

L’Inter stava portando avanti la trattativa per Manu Koné con la Roma ma poi il colpo non si è chiuso. La novità è che sono stati i giallorossi a decidere di frenare in maniera brusca per motivi economici.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, la trattativa tra Roma e Inter per Koné è saltata definitivamente. Le due squadre avevano imbastito la trattativa con i giallorossi che avevano offerto il francese all’Inter per sbloccare poi altre trattative ma ora l’affare non si farà.

La Roma ha deciso di trattenere Koné perché non c’erano le condizioni economiche giuste per proseguire nella trattativa: la richiesta di 45 milioni dei giallorossi è stata considerata eccessiva dall’Inter e quindi la trattativa è tramontata.

Salta Koné: l’Inter va su Andrey Santos

È saltato il trasferimento di Koné ma ora l’Inter ha bisogno di un nuovo centrocampista e vuole un nome importante che possa rappresentare il presente e il futuro del club. Per questo motivo i nerazzurri stanno guardando in casa Chelsea per Andrey Santos.

Il brasiliano classe classe 2004 può fare al caso dei nerazzurri ma costa 30 milioni di euro: l’Inter vuole chiudere il colpo in prestito con diritto di riscatto a 25 milioni totali.